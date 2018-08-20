Детский лагерь «Зеленая волна» отметил 20-летний юбилей открытием новых спортивных площадок





В день 20-летнего юбилея детского лагеря «Зеленая волна» более 290 волгоградских мальчишек и девчонок в торжественной обстановке открыли три спортивных площадки проекта «Спорт – все смены!», сооруженных при поддержке компании «ЛУКОЙЛ».

Как сообщает ИА «Высота 102», участниками праздничных мероприятий стали воспитанники, отдыхающие в лагере по программам «Творческий калейдоскоп» и «Спорт – все смены!», родители, педагоги и сотрудники лагеря, а также почетные гости. Среди них - представители комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт», члены Ассоциации организаторов детского отдыха «Содружество», общественных организаций, партнеры в реализации программ и проектов.





Настоящим подарком ко дню рождения лагеря стало открытие новых спортивных площадок. Как пояснил ИА «Высота 102» заместитель генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» Олег Богатов, в 2017 году проект «Спорт – все смены!» занял призовое место в XIII конкурсе социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» на территории Волгоградской области в номинации «Спорт».

«Для популяризации здорового образа жизни и занятий спортом детей в каникулярное время на средства гранта на территории лагеря построили спортивную площадку для детей 7-12 лет – «Детский городок», обновили уже существующую площадку для баскетбола, а также обустроили новое поле для пляжного волейбола», - пояснил Олег Богатов.





Именно на волейбольном поле торжественно открыли спорткомплекс, а право перерезать красную ленточку получили директор лагеря Алексей Щеглов и заместитель генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» Олег Богатов.

После взмывания в небо праздничных шаров команды вожатых и воспитанников «сразились» на новой волейбольной площадке с настоящей судейской вышкой. Юбилейный день был очень насыщенным – ребята стали участниками этапной игры «С днем рождения, «Зеленая волна!», а приятным завершением дня стал праздничный концерт «Любимому лагерю – 20!».

«Зеленая волна» - государственное бюджетное детское оздоровительное учреждение Волгоградской области, подведомственное учреждение комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области. База детского оздоровительного лагеря расположена в Дубовском районе на территории 146 гектаров. Лагерь работает круглогодично, в 2018 году здесь будет реализовано 15 специализированных профильных смен, где отдохнут более 2 500 детей.

В июле 2018 года с рабочим визитом лагерь посетил глава региона Андрей Бочаров. Тогда, по итогам выездного совещания, Андрей Иванович поставил задачу продумать варианты для создания из лагеря удобной современной базы отдыха и обучения для детей и юношества, что даст возможность развивать данное направление на всей территории Волгоградской области.



