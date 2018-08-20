Выборы

Волжский горсуд вернул на выборы в гордуму кандидата-«иностранца»

Выборы 20.08.2018 12:03
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20.08.2018 12:03


Волжский горсуд Волгоградской области признал незаконным постановление ТИК Волжского об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Волжской гордумы Тиграна Дувенджяна. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, решение может быть обжаловано и не вступило в законную силу. 
Напомним, 7 августа ТИК Волжского аннулировала регистрацию кандидата Тиграна Дувенджяна, который возглавлял список КПРФ на выборах в гордуму и шел также под номером один по одномандатному избирательному округу №1. Поводом для снятия Дувенджяна с выборов стал якобы факт наличия иностранного гражданства у кандидата. И все бы ничего, но согласно международному договору России с Арменией, граждане последнего государства, проживающие на территории России, не могут избираться в органы власти на территории другой страны. Такова была аргументация ТИК Волжского. Однако волжские коммунисты не согласились с таким вердиктом территориальной комиссии. Они заявили, что ТИК поспешила сделать такие выводы на основании всего лишь одного документа, полученного из отдела по вопросам миграции при УМВД по городу Волжскому, в котором говорится, что якобы у Дувенджяна имеется гражданство или вид на жительство в иностранном государстве на основании подписанного им заявления. Однако самого же заявления  предоставлено не было. Это стало основанием для обжалования постановления ТИК.  

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