Происшествия

В Волгограде водитель "десятки" сбил троих пешеходов

Происшествия 20.08.2018 10:24
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20.08.2018 10:24


Три пешехода пострадали в ДТП в Ворошиловском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, в воскресенье ночью напротив дома №8 по улице Рабоче-Крестьянской три волгоградки 28, 24 и 22 лет попали под колеса “ВАЗ- 2110”, которым управлял 23-летний водитель. Девушки в это время переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Все они получили травмы и были госпитализированы.

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