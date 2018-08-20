Коллективу волгоградского НЭТа представили нового худрука









Новым художественным руководителем Волгоградского НЭТа назначен заслуженный артист РСФСР Никита Андреевич Ширяев. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня режиссер представлен театральному коллективу. После того, как в марте этого года ушел из жизни основатель НЭТа Отар Джангишерашвили, областной комитет культуры долго не мог подобрать кандидатуру на замену бессменному директору театра. (Отар Иванович был во главе НЭТа почти 30 лет). Все эти месяцы обязанности руководителя исполняла заместитель худрука по экономическим вопросам Ангелина Шершень.

Никита Андреевич Ширяев является известным в театральных кругах специалистом классической школы. Согласно данным из открытых источников, в 1974 году Никита Ширяев окончил факультет драматического искусства Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Затем учился режиссуре у великого Товстоногова и работал в БДТ в Ленинграде. Много лет служил актёром и режиссёром в Пермском драматическом театре, а затем был худруком театров в различных городах страны. Никита Андреевич написал около 20 пьес и драматургический роман-трилогию о театре, является автором двух многосерийных телефильмов. Является членом жюри различных международных конкурсов.

Фото с сайта Тамбовского драматического театра