В Волгоградской области задержали 14 неисправных грузовиков

Общество 20.08.2018 09:46
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20.08.2018 09:46
Три десятка водителей большегрузных автомобилей - нарушителей ПДД были привлечены к административной ответственности в Волгограде. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, это произошло в рамках профилактического мероприятия “Грузовик”. Так, 14 шоферов вышли в рейс на неисправных авто или в условиях, когда эксплуатация грузовиков запрещена. Еще у одного были неисправны тормоза. Задержали и водителя, который выехал на линию с незарегистрированными конструктивными изменениями транспорта. Еще 11 человек ездили на машинах без тахогрофа, который фиксирует всю информацию о скорости, маршруте и режиме труда и отдыха водителя.
Проверили инспекторы отделения технического надзора волгоградского ГИБДД и соблюдение правил перевозки грузов физическими и юридическими лицами. В итоге к административной ответственности был привлечен еще один водитель.
Отметим, что за 7 месяцев этого года на территории региона из-за нарушений правил дорожного движения водителями грузовиков произошли 73 ДТП, в которых погибли 14 человек и еще 95 получили травмы. Из них 21 авария случилась на территории Волгограда.
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