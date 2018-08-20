В Волгоградской области в дачном доме сгорела женщина

Происшествия 20.08.2018 08:30
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20.08.2018 08:30
Накануне погибла женщина в пожаре, который вспыхнул в Светлоярском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сигнал о пожаре на пульт диспетчера поступил из поселка Малые Чапурники почти в 12 ночи - в СНТ «Мечта» горел двухэтажный дом. Горение было ликвидировано в 02:02. В огне погибла 68-летняя женщина. Причина пожара устанавливается.
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