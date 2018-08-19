На Мамаевом кургане в Волгограде открыли всероссийский финал «Кожаного мяча»

Спорт 19.08.2018 22:11
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19.08.2018 22:11
Финальный этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» в самой старшей возрастной группе начался сегодня в Волгограде. Как сообщил ИА «Высота102» пресс-атташе областного спорткомитета Андрей Малякин, церемония открытия прошла в торжественной обстановке на главной высоте России. В Волгоград приехали 70 лучших отечественных команд футболистов в возрасте 14-15 лет. На Мамаевом Кургане собрались более 1200 ребят.
«Наш регион принимает финал на своей территории восьмой раз в истории и второй год подряд. Особенно знаково, что нынешний турнир проходит в год 75-летия Победы в Сталинградской битве и в год проведения чемпионата мира по футболу в России, в том числе и здесь, в Волгограде. Так что я искренне желаю большинству сегодняшних участников обязательно дорасти до уровня нашей национальной сборной и тоже сыграть на чемпионате мира!», - напутствовал ребят председатель областного комитета физической культуры и спорта, заслуженный тренер России Александр Глинянов,
С началом соревнований юных спортсменов поздравили также президент клуба «Кожаный мяч» Игорь Евченко, начальник отдела массового футбола РФС Сергей Симкачев, послы чемпионата мира по футболу в Волгограде - олимпийская чемпионка по плаванию на открытой воде Лариса Ильченко и легенда волгоградского футбола Александр Никитин.
Участники поднялись к подножию Родины-матери, возложили в память о погибших гирлянду цветов к Вечному огню в Пантеоне воинской славы, где наблюдали прохождение и смену часовых.
Отметим, что в течение недели футбольные состязания будут проходить на шести полях трех спортивных объектов: волгоградском стадионе «Зенит», стадионе имени Логинова в Волжском, а также на тренировочных площадках «Ротор-база». Финал намечен на 26 августа, а торжественное награждение пройдет на «Волгоград Арене» перед очередным матчем первенства ФНЛ «Ротор» - «Факел».
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