Главному тренеру и игрокам волгоградского "Ротора" стыдно за поражение





На пресс-конференции после матча «Ротора» и «Спартака-2», который закончился поражением волгоградской команды – 2:0, главный тренер клуба «Ротор» Роберт Евдокимов извинился перед волгоградскими болельщиками за сегодняшнюю игру. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на видео, распространенное пресс-службой «Ротора», Роберт Евдокимов признался, что «ему и игрокам стыдно и перед болельщиками, и перед руководством, и перед самим собой». «Вроде бы бегаем, стараемся, а результата нет, психологическое состояние удручающее. Но жизнь продолжается, будем работать, насколько это возможно», - сказал главный тренер, с трудом сдерживая эмоции.Напомним, сегодня "Ротор" играл на выезде в Москве.

Сегодня «Ротор» занимает 18-ю строчку в турнирной таблице Первенства ФНЛ. Между тем, волгоградскую команду оценили в 7,3 млн евро, это пятое место рейтинга самых дорогих клубов ФНЛ. Подсчет производил независимый немецкий портал Transfermarkt.de.



