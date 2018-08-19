Главному тренеру и игрокам волгоградского "Ротора" стыдно за поражение

Спорт 19.08.2018 22:02
321 0
19.08.2018 22:02
На пресс-конференции после матча «Ротора» и «Спартака-2», который закончился поражением волгоградской команды – 2:0, главный тренер клуба «Ротор» Роберт Евдокимов извинился перед волгоградскими болельщиками за сегодняшнюю игру. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на видео, распространенное пресс-службой «Ротора», Роберт Евдокимов признался, что «ему и игрокам стыдно и перед болельщиками, и перед руководством, и перед самим собой». «Вроде бы бегаем, стараемся, а результата нет, психологическое состояние удручающее. Но жизнь продолжается, будем работать, насколько это возможно», - сказал главный тренер, с трудом сдерживая эмоции.Напомним, сегодня "Ротор" играл на выезде в Москве.
Сегодня «Ротор» занимает 18-ю строчку в турнирной таблице Первенства ФНЛ. Между тем, волгоградскую команду оценили в 7,3 млн евро, это пятое место рейтинга самых дорогих клубов ФНЛ. Подсчет производил независимый немецкий портал Transfermarkt.de.
Реклама
Популярное по теме
12.08.2018 17:56
11241 0
22.07.2018 20:55
3090 0
04.08.2018 05:51
2481 0
На Мамаевом кургане в Волгограде открыли всероссийский финал «Кожаного мяча»19.08.2018 22:11
Волгоградский “Ротор” проиграл второй команде московского “Спартака” со счетом 2:019.08.2018 18:28
Волгоградский “Ротор” и ярославский “Шинник” разошлись безголевой ничьей12.08.2018 17:56
Волгоградский “Ротор” потерпел в Курске поражение от “Авангарда” - 0:108.08.2018 20:24
В Волгограде российские и белорусские школьники сразятся в футбол08.08.2018 18:00
Волгоградский “Ротор” разошелся ничьей с “Сочи” - 1:104.08.2018 19:56
Более 25 тысяч болельщиков смотрят матч “Ротор” - “Сочи” на “Волгоград Арене”04.08.2018 18:33
Безопасность на встрече команд «Ротора-Волгограда» и «Сочи» обеспечат за 2 миллиона рублей04.08.2018 05:51
Кассы на «Волгоград Арене» откроют за день до игры «Ротора» с «Сочи»02.08.2018 15:30
Волгоградский “Ротор” проиграл в Томске “Томи” - 2:029.07.2018 16:55
Боксер из Волгограда в третий раз стал чемпионом Армии России24.07.2018 04:26
Волгоградский “Ротор” обыграл владивостокский “Луч” со счетом 1:022.07.2018 20:55
На матч в Волгограле между "Ротором" и "Лучом" продали 20 тысяч билетов22.07.2018 19:13
«Ротор» заплатит за матчи на «Волгоград Арене» более 26 млн рублей22.07.2018 11:57
Юниоры-ватерполисты из Волгоградской области завоевали "золото" спартакиады России21.07.2018 17:11
Реклама