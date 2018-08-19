В Волгограде больной маме помогли всем миром

Общество 19.08.2018 13:09
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19.08.2018 13:09
«Необходимые для восстановления препараты куплены и переданы семье», - сообщила в соцсети депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко, которая приняла участие в решении жизненно важной проблемы Светланы Сидоровой – женщине требовался препарат для лечения. Однако найти это лекарство не удалось.
И тогда сын Светаны Ваня расклеил объявления с просьбой помочь найти лекарства. Обычные листы из школьных тетрадей с текстом, который никого не оставил равнодушным, шестиклассник расклеивал на дверях подъездов. И добрые люди просто не могли не откликнуться.
История волгоградской семьи Сидоровых тронула до слез всю Россию. Благодаря неравнодушным землякам, социальным сетям и средствам массовой информации о проблеме семьи узнали многие и подключились к операции по спасению Светланы. Не осталась в стороне и депутат Госдумы Анна Кувычко - член партии "Единая Россия".
Сегодня Анна Александровна посетила семью Светланы, встретилась и маленьким героем – Ваней, мальчиком, которым может гордиться его мама. Но самое главное – необходимое лекарство теперь у Светланы есть, его привезла депутат Госдумы от Волгоградской области. Кроме того, Анна Александровна заверила, что специалисты комитета по здравоохранению Волгоградской области помогут в дальнейшем лечении и реабилитации Светланы. Решили и еще один важный вопрос, рассказала Анна Кувычко. Светлана переживала, что из-за болезни она не сможет подготовить сына к школе. «Ване переданы школьные принадлежности, сертификаты на приобретение необходимых вещей», - отчиталась депутат Госдумы.
«Порой жизнь наносит тяжелые удары. В такие моменты важно чувствовать плечо близкого (не только по крови) человека. Простой мальчик Ваня из Волгограда сделал так, как подсказывало его горячее сердце. И помощь пришла. Искренне надеюсь, что семья Сидоровых, благодаря неравнодушным людям сможет преодолеть все трудности. Берегите себя и своих близких!», - заключила Анна Кувычко.
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