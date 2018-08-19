Экология

Жители Светлого Яра в Волгоградской области пожаловались на «химический запах»

Экология 19.08.2018 11:37
5051 0
19.08.2018 11:37



Специалисты управления Росприроднадзора совместно с прокуратурой провели проверку в Светлоярском районе в связи с участившимися жалобами жителей на «химический запах». Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении, были отобраны пробы атмосферного воздуха, проведены обследования обширных территорий района с целью установления источника загрязнения воздуха. По данным территориального управления Росприроднадзора, удалось установить, что «химический запах», предположительно, исходит от территории, прилегающей к секции № 2 пруда накопителя АО «Каустик».
Сообщается, что в настоящий момент ведется постоянный мониторинг ситуации, осуществляется взаимодействие с комитетом природных ресурсов лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, Роспотребнадзором, Волгоградским отделом Росгидромета в целях своевременного принятия мер по выявлению и пресечению правонарушений в области охраны окружающей среды.
Ранее лабораториями уже было зафиксировано превышение в 1,1 ПДК по хлористому водороду, указанное загрязняющее вещество характерное выбросам от деятельности химической промышленности.
В данный момент также ожидаются результаты лабораторных исследований. По результатам будут приняты меры реагирования в рамках компетенции ведомства.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

+7(84476) 5-50-20, [email protected]

Доборные элементы любой сложности и водосточка. 8-8442-95-50-05

«Ростелеком» подскажет, где ваши дети
Популярное по теме
Массовая гибель голубей произошла в центре Волгограда
21.07.2018 19:17
5904 0
В Волгоградской области сезон пожаров на закрытом полигоне ТБО в Калаче-на-Дону - в разгаре
30.07.2018 13:15
3428 14
В Волгограде внеплановую проверку Росприроднадзора признали "вне закона"
21.07.2018 04:24
2754 0
Экология
16.08.2018 12:08
Экология 16.08.2018 12:08
6278 5 Обсудить

0
Далее
Экология
13.08.2018 17:11
Экология 13.08.2018 17:11
3534 3 Обсудить

0
Далее
Экология
13.08.2018 16:52
Экология 13.08.2018 16:52
2898 3 Обсудить

0
Далее
Экология
10.08.2018 15:22
Экология 10.08.2018 15:22
4797 8 Обсудить

0
Далее
Экология
07.08.2018 14:25
Экология 07.08.2018 14:25
7331 44 Обсудить

0
Далее
Экология
07.08.2018 11:30
Экология 07.08.2018 11:30
1500 4 Обсудить

0
Далее
Экология
06.08.2018 17:16
Экология 06.08.2018 17:16
2559 3 Обсудить

0
Далее
Экология
06.08.2018 12:18
Экология 06.08.2018 12:18
1926 8 Обсудить

0
Далее
Экология
31.07.2018 15:39
Экология 31.07.2018 15:39
6322 7 Обсудить

0
Далее
Экология
30.07.2018 13:15
Экология 30.07.2018 13:15
4697 14 Обсудить

0
Далее
Экология
28.07.2018 19:30
Экология 28.07.2018 19:30
4218 0 Обсудить

0
Далее
Экология
27.07.2018 11:25
Экология 27.07.2018 11:25
4061 24 Обсудить

0
Далее
Экология
22.07.2018 16:12
Экология 22.07.2018 16:12
4648 0 Обсудить

0
Далее
Экология
21.07.2018 19:17
Экология 21.07.2018 19:17
9188 0 Обсудить

0
Далее
Экология
21.07.2018 15:09
Экология 21.07.2018 15:09
7347 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:09
В Волгограде больной маме помогли всем миромСмотреть фотографии
11:37
Жители Светлого Яра в Волгоградской области пожаловались на «химический запах»Смотреть фотографии
11:31
Жители села в Волгоградской области «латают» размытые ливнем дороги битым кирпичом и овощамиСмотреть фотографии
11:15
Два человека сгорели заживо ночью в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:23
В Волгоградской области почти в 8 раз увеличился долг по зарплатеСмотреть фотографии
10:08
В Волгоградской области столкнулись “копейка” и “двенадцатая” - четверо в больницеСмотреть фотографии
09:30
В Волгограде мостовой объект ЧМ-2018 расходится по швамСмотреть фотографии
06:08
Брак на миллион: в Волгоградской области подрядчика оштрафовали за недоделки в домах для детей-сиротСмотреть фотографии
05:52
Фотоработу астраханского школьника признали лучшей в РоссииСмотреть фотографии
17:29
Два моногорода Волгоградской области получат субсидии для малого бизнесаСмотреть фотографии
17:28
В Волжском несколько часов тушили пожар на «кладбище» покрышекСмотреть фотографии
13:32
Глава администрации Волгограда проинспектировал «культурный ремонт» дворовСмотреть фотографии
13:15
В Волгограде из-за сильного ветра отменили гонку в яхтенной регате на “Кубок Нижней Волги – 2018”Смотреть фотографии
10:51
В мэры Волгограда метят бывший вице-губернатор, фельдшер и студентка-дипломницаСмотреть фотографии
10:05
Более 20 человек оказались на улице из-за двух пожаров в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:28
«Военная ипотека» от Промсвязьбанка доступна и в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:11
Дети врачей из Волгограда и области рисовали здоровье на асфальтеСмотреть фотографии
20:17
Губернатор Волгоградской области спросил совета у тех, кто стоял у руля территорий
20:15
Приставы "зачистили" от незаконных торговых павильонов две улицы в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:00
«Высота 102 ТВ»: Стул на дороге стал аварийным маячком в центре ВолгоградаCмотреть видео
17:12
Замглаве волгоградского отделения "Молодой гвардии" предъявлено обвинениеСмотреть фотографии
16:32
В Волгограде решили отреставрировать бывшую партийную школу имени СталинаСмотреть фотографии
14:45
В Волгоградской области браконьеры наловили раков на миллион рублейСмотреть фотографии
14:34
Жена осужденного за растрату депутата Волжской гордумы не пошла за мужемСмотреть фотографии
14:02
В ОНФ ждут расследования инцидента со склоном стадиона «Волгоград Арена»Смотреть фотографии
13:31
Суд удвоил штраф главе поселения в Волгоградской области за уклонение от наказанияСмотреть фотографии
12:58
В Волгограде авиакомпанию из Новосибирска оштрафовали за чемодан без колесаСмотреть фотографии
11:14
Избирком Волгоградской области дал добро на подготовку пенсионного референдума в регионе врачу и общественнику Смотреть фотографии
10:33
В Волгоградской области раздавили "одноруких бандитов"Смотреть фотографии
10:23
В Волгограде 20-летнего водителя отправили в колонию за "хроническое" пьяное вождение Смотреть фотографии
Реклама
 