Экология 19.08.2018 11:37
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19.08.2018 11:37
Специалисты управления Росприроднадзора совместно с прокуратурой провели проверку в Светлоярском районе в связи с участившимися жалобами жителей на «химический запах». Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении, были отобраны пробы атмосферного воздуха, проведены обследования обширных территорий района с целью установления источника загрязнения воздуха. По данным территориального управления Росприроднадзора, удалось установить, что «химический запах», предположительно, исходит от территории, прилегающей к секции № 2 пруда накопителя АО «Каустик».
Сообщается, что в настоящий момент ведется постоянный мониторинг ситуации, осуществляется взаимодействие с комитетом природных ресурсов лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, Роспотребнадзором, Волгоградским отделом Росгидромета в целях своевременного принятия мер по выявлению и пресечению правонарушений в области охраны окружающей среды.
Ранее лабораториями уже было зафиксировано превышение в 1,1 ПДК по хлористому водороду, указанное загрязняющее вещество характерное выбросам от деятельности химической промышленности.
В данный момент также ожидаются результаты лабораторных исследований. По результатам будут приняты меры реагирования в рамках компетенции ведомства.
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