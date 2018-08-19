







Специалисты управления Росприроднадзора совместно с прокуратурой провели проверку в Светлоярском районе в связи с участившимися жалобами жителей на «химический запах». Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении, были отобраны пробы атмосферного воздуха, проведены обследования обширных территорий района с целью установления источника загрязнения воздуха. По данным территориального управления Росприроднадзора, удалось установить, что «химический запах», предположительно, исходит от территории, прилегающей к секции № 2 пруда накопителя АО «Каустик».

Сообщается, что в настоящий момент ведется постоянный мониторинг ситуации, осуществляется взаимодействие с комитетом природных ресурсов лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, Роспотребнадзором, Волгоградским отделом Росгидромета в целях своевременного принятия мер по выявлению и пресечению правонарушений в области охраны окружающей среды.

Ранее лабораториями уже было зафиксировано превышение в 1,1 ПДК по хлористому водороду, указанное загрязняющее вещество характерное выбросам от деятельности химической промышленности.

В данный момент также ожидаются результаты лабораторных исследований. По результатам будут приняты меры реагирования в рамках компетенции ведомства.



