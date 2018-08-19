Происшествия

Два человека сгорели заживо ночью в Волгоградской области

Происшествия 19.08.2018 11:15
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19.08.2018 11:15



Тела двоих погибших обнаружили на месте пожара в хуторе Семичный Котельниковского района. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сигнал о возгорании в доме на улице Центральной поступил в 22:33. К моменту прибытия на место расчетов пожарно-спасательной части №42 огонь распространился на площади около 30 квадратных метров. Справиться с пожаром удалось к 00:05. Огненная стихия унесла жизни 53-летней женщины и 54-летнего мужчины. Сейчас специалисты выясняют, что же стало причиной беды.
Руководитель Котельниковского МСО СУ СК России по Волгоградской области Хонгор Муджиков сообщил «Высоте 102», что по факту гибели двух человек на пожаре проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет дана соответствующая оценка произошедшему. На данный момент известно, что в результате пожара в частном домовладении погибли 55-летний собственник жилья и его 52-летняя сожительница. В ходе проведения первоначальных проверочных действий установлено, что в доме с погибшими на момент возгорания находился 27-летний сын сожительницы, с которым они втроем накануне употребляли спиртное. Однако выбраться из охваченного пламенем дома ему удалось лишь в одиночку: спасти свою родную мать и её сожителя, он не смог. Дом, в котором произошел пожар, состоит из двух половин. Вторая часть дома принадлежит другому собственнику, который, почувствовав запах гари, также успел покинуть помещение и спастись.
Всего за минувшие сутки в регионе произошли 11 пожаров, 34 возгорания - в 27 случаях горел мусор,  в семи огонь - охватил сухую растительность.

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