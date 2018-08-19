Жители села в Волгоградской области «латают» размытые ливнем дороги битым кирпичом и овощами









Битый кирпич, камень, сухую растительность и даже гнилые овощи засыпают жители села Горный Балыклей в Дубовском районе в огромные промоины, которые образовались на улицах села после сильного ливня. Как сообщили ИА «Высота 102» местные жители, в качестве стройматериалов люди используют что попало, чтобы засыпать огромные траншеи, по которым почти месяц назад неслись бурлящие потоки воды.

















«Ливень у нас был 24 июля, однако с тех пор местные власти – руководство села и депутаты – не предприняли никаких мер, чтобы засыпать промоины. Они холют и лелеют только центральную улицу, где расположена администрация. До остальных дорог им, видимо, дела нет», - рассказала редакции жительница села Валентина Акишина.













После ливня в удручающем состоянии, по ее словам, сегодня дороги на улицах Октябрьская, Советская, Крупская, Красноармейская, Приморская и многие другие. Жители села недоумевают, почему местные власти не обращают на это никакого внимания.



