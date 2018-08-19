Происшествия

В Волгограде пьяная женщина попала под машину

Происшествия 19.08.2018 09:58
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19.08.2018 09:58


Женщина попала под колеса легкового авто в  Красноармейском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, по предварительным данным, в субботу 38-летняя женщина ехала на  своем “Hyundai Getz” со стороны поселка Большие Чапурники в соседний населенный пункт. В 14:05 машина наехала на 29-летнюю женщину, которая шла в том же направлении. Пострадавшая с травмами была госпитализирована. Известно, что женщина-пешеход была пьяна.

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