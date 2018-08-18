Происшествия

В Волжском несколько часов тушили пожар на «кладбище» покрышек

Происшествия 18.08.2018 17:28
529 0
18.08.2018 17:28


В Волжском локализован пожар, который вспыхнул сегодня днем в районе ГСК «Энергетик» в районе новых микрорайонов. Как пояснили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, горели бывшие в употреблении автомобильные покрышки. Огонь полыхал на площади 500 кв.м. В настоящее время идет заливка территории. Проводится проверка по поводу складирования на территории пожароопасного материала. Ранее в ГУ МЧС по Волгоградской области заявили, что горит растительность около гаражного кооператива.

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