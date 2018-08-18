Над Волжским поднялся столб черного дыма

Происшествия 18.08.2018 13:57
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18.08.2018 13:57
Жители города Волжский Волгоградской области встревожены наблюдаемой картиной – в районе новых микрорайонов поднялся столб черного дыма. Как пояснили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, горит растительность в районе ГСК «Энергетик». Возгорание тушат подразделения пожарных частей.
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