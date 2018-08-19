Общество

Брак на миллион: в Волгоградской области подрядчика оштрафовали за недоделки в домах для детей-сирот

Общество 19.08.2018 06:08
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19.08.2018 06:08



Более 1 миллиона рублей штрафа обязали подрядчика - ООО "Монтажник-2000" выплатить за то, что не были устранены недостатки в выполненной работе. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, данная компания построила в рабочем поселке Быково 11 жилых домов для детей-сирот. Контракт на сумму более 22 миллионов рублей был заключен в ноябре 2015 года с ГКУ Волгоградской области "Управление капитального строительства". Отмечается, что договорный объем работ был выполнен в сентябре 2017 года и полностью оплачен.
Согласно материалам дела, при подготовке объекта к вводу в эксплуатацию были выявлены многочисленные дефекты в выполненной работе в части строительно-монтажных и отделочных работ, а также был обнаружен факт предоставления ООО "Монтажник-2000" исполнительной документации не в полном объёме. На основании госконтракта  подрядчик должен за свой счёт и своими силами устранить допущенные нарушения. Однако этого не было сделано. Поэтому заказчик выставил компании "счет" за неисполнение обязательств по контракту. Размер штрафа составил 5% от цены контракта, т.е. 1 миллион 113 тысяч рублей.
Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

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