В Волгограде из-за сильного ветра отменили гонку в яхтенной регате на “Кубок Нижней Волги – 2018”





Погода внесла коррективы в 35-ю регату крейсерских яхт на “Кубок нижней Волги – 2018”. Как сообщил ИА “Высота 102”, пресс-секретарь областной федерации парусного спорта Андрей Труфанов, из-за сильного ветра пришлось отменить гонку на дистанцию в 6,5 морских миль, которая должна была стартовать в 14:00. Вместо нее пройдет парад яхт, запланированный ранее на 13:00. Изменится и время официальной церемонии открытия - она состоится в 16:00, на час раньше запланированного. Регата завершится 26 августа в Камышине. В ней участвуют 13 парусников. Они выступают в трех классах: яхты водоизмещением в полтонны и четверть тонны, участвуют также и два катамарана. Ими управляют экипажи из Волгограда, Волжского, Камышина и Астрахани.









Завтра в Волжском в 14:00 начнутся еще одни состязания. А в понедельник оттуда же стартует маршрутная гонка протяженностью более 120 миль до залива Даниловка. Откуда 22 августа парусники отправятся в Камышин - старт этапа намечен на 12:00. Однако этим планам будет суждено сбыться, если позволит погода. Но, по предварительным данным, завтра в Волгоградской области будет так же ветрено, как и сегодня.

Во время подготовки материала начался парад яхт. В красивом шествии приняли участие 10 плавательных средств. Но из-за сильного ветра многие не стали поднимать паруса, а шли на медленном ходу на двигателях.



