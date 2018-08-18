В Волгограде из-за сильного ветра отменили гонку в яхтенной регате на “Кубок Нижней Волги – 2018”

Общество 18.08.2018 13:15
3135 0
18.08.2018 13:15
Погода внесла коррективы в 35-ю регату крейсерских яхт на “Кубок нижней Волги – 2018”. Как сообщил ИА “Высота 102”, пресс-секретарь областной федерации парусного спорта Андрей Труфанов, из-за сильного ветра пришлось отменить гонку на дистанцию в 6,5 морских миль, которая должна была стартовать в 14:00. Вместо нее пройдет парад яхт, запланированный ранее на 13:00. Изменится и время официальной церемонии открытия - она состоится в 16:00, на час раньше запланированного. Регата завершится 26 августа в Камышине. В ней участвуют 13 парусников. Они выступают в трех классах: яхты водоизмещением в полтонны и четверть тонны, участвуют также и два катамарана. Ими управляют экипажи из Волгограда, Волжского, Камышина и Астрахани.
Завтра в Волжском в 14:00 начнутся еще одни состязания. А в понедельник оттуда же стартует маршрутная гонка протяженностью более 120 миль до залива Даниловка. Откуда 22 августа парусники отправятся в Камышин - старт этапа намечен на 12:00. Однако этим планам будет суждено сбыться, если позволит погода. Но, по предварительным данным, завтра в Волгоградской области будет так же ветрено, как и сегодня.
Во время подготовки материала начался парад яхт. В красивом шествии приняли участие 10 плавательных средств. Но из-за сильного ветра многие не стали поднимать паруса, а шли на медленном ходу на двигателях.
Реклама
Популярное по теме
29.07.2018 13:18
46838 56
28.07.2018 15:55
46546 27
26.07.2018 16:06
15665 38
Глава администрации Волгограда проинспектировал «культурный ремонт» дворов18.08.2018 13:32
Дети врачей из Волгограда и области рисовали здоровье на асфальте18.08.2018 07:11
Губернатор Волгоградской области спросил совета у тех, кто стоял у руля территорий17.08.2018 20:17
Приставы "зачистили" от незаконных торговых павильонов две улицы в Волгограде17.08.2018 20:15
В Волгограде решили отреставрировать бывшую партийную школу имени Сталина17.08.2018 16:32
В ОНФ ждут расследования инцидента со склоном стадиона «Волгоград Арена»17.08.2018 14:02
В Волгограде знаменитый дом с башней после капремонта украсят подсветкой17.08.2018 13:49
Суд удвоил штраф главе поселения в Волгоградской области за уклонение от наказания17.08.2018 13:31
В Волгограде авиакомпанию из Новосибирска оштрафовали за чемодан без колеса17.08.2018 12:58
В Волгоградской области раздавили "одноруких бандитов"17.08.2018 10:33
В Волгограде 20-летнего водителя отправили в колонию за "хроническое" пьяное вождение17.08.2018 10:23
В Волгограде участники митинга против пенсионной реформы требуют отменить зарплаты депутатам Госдумы16.08.2018 17:16
Похвальный лист: Жители дома в Волгограде создали цветочный рай16.08.2018 16:39
Жителей Волгоградской области избавили от двойных платежек за отопление16.08.2018 13:32
Экс-директора тепловых сетей в Волгоградской области наказали за незаконную аренду16.08.2018 11:58
Реклама