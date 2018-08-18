В Волгоградской области байкер “уронил” девушку с мотоцикла

Происшествия 18.08.2018 10:34
543 0
18.08.2018 10:34
Девушка пострадала в дорожном происшествии с мотоциклом в Волжском. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в пятницу ночью на улице Ленина возле одной из световых опор упала на дорогу 25-летняя девушка, которую вез на своем мотоцикле “BMW” 29-летний байкер. По предварительным данным, это случилось по неосторожности мотоциклиста. Пострадавшая госпитализирована.
Реклама
Популярное по теме
04.08.2018 20:12
8285 0
06.08.2018 15:39
6305 11
19.07.2018 17:22
5842 4
Более 20 человек оказались на улице из-за двух пожаров в Волгограде18.08.2018 10:05
Происшествия 18.08.2018 10:05
611 0 Обсудить
В Волгограде сгорели четыре гаража и легковушка17.08.2018 09:28
Происшествия 17.08.2018 09:28
3485 4 Обсудить
В Волгограде в массовое ДТП попал пассажирский автобус16.08.2018 15:10
Происшествия 16.08.2018 15:10
5549 4 Обсудить
Пострадавших в ДТП с бензовозом пассажиры маршрутки под Волгоградом лечат в больницах16.08.2018 10:49
Происшествия 16.08.2018 10:49
1904 2 Обсудить
Волгоградец получил срок за шпионские очки15.08.2018 16:44
Происшествия 15.08.2018 16:44
6888 6 Обсудить
Под Волгоградом 6 человек пострадали при столкновении маршрутки с «КамАЗом»15.08.2018 16:00
Происшествия 15.08.2018 16:00
3472 4 Обсудить
В Волгограде из окна жилого дома выпал двухлетний малыш15.08.2018 11:36
Происшествия 15.08.2018 11:36
2622 4 Обсудить
В ночном ДТП на федеральной трассе “Сызрань-Волгоград” погиб пенсионер и пострадал ребенок15.08.2018 11:31
Происшествия 15.08.2018 11:31
1412 1 Обсудить
В Волгоградской области автоледи арестовали на 7 суток за любовь к тонировке15.08.2018 11:13
Происшествия 15.08.2018 11:13
5234 24 Обсудить
На “сатанинском” километре трассы “Волгоград -Сызрань” столкнулись четыре машины14.08.2018 21:36
Происшествия 14.08.2018 21:36
8589 0 Обсудить
Девушка и двое детей пострадали в аварии в центре Волгограда14.08.2018 13:55
Происшествия 14.08.2018 13:55
3536 0 Обсудить
На севере Волгограда водителю стало плохо за рулем14.08.2018 10:23
Происшествия 14.08.2018 10:23
2336 3 Обсудить
В Волгоградской области задержали молодого насильника пожилых женщин13.08.2018 13:24
Происшествия 13.08.2018 13:24
6094 20 Обсудить
В Волгограде столкнулись три легковушки - пострадали двое водителей13.08.2018 10:16
Происшествия 13.08.2018 10:16
2289 6 Обсудить
В Волгограде столкнулись мотоцикл и полицейская машина12.08.2018 23:55
Происшествия 12.08.2018 23:55
7487 0 Обсудить
Реклама