Аналитика

«Высота 102 ТВ»: Стул на дороге стал аварийным маячком в центре Волгограда

Аналитика 17.08.2018 20:00
9518 0
17.08.2018 20:00




Смотрите сегодня в программе: В Волгограде митинг против пенсионной реформы прошел под обновленными лозунгами. Волгоградский облизбирком зарегистрировал первую инициативную группу по проведению пенсионного референдума. В Волжском сравняли с землей четверть сотни «одноруких бандитов». Летнее солнце обнажило коммунальную ловушку у дома в центре Волгограда.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Первого волгоградского канала». Смотрите нас в будние дни ежедневно в 19:00 и 20:10.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

+7(84476) 5-50-20, [email protected]

Доборные элементы любой сложности и водосточка. 8-8442-95-50-05

«Ростелеком» подскажет, где ваши дети
Популярное по теме
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде молодую мать уволили за репост сообщения о митинге
30.07.2018 20:10
21411 3
«Высота 102 ТВ»: Поселок под Волгоградом может смыть в овраг после очередного ливня
25.07.2018 20:51
21362 1
«Высота 102 ТВ»: Волгоградский инвалид-колясочник объехал всю Россию на хендбайке
14.08.2018 20:02
21198 1
Аналитика
16.08.2018 20:00
Аналитика 16.08.2018 20:00
31614 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
15.08.2018 20:08
Аналитика 15.08.2018 20:08
26704 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
15.08.2018 11:02
Аналитика 15.08.2018 11:02
5242 32 Обсудить

0
Далее
Аналитика
14.08.2018 20:02
Аналитика 14.08.2018 20:02
22520 1 Обсудить

0
Далее
Аналитика
13.08.2018 20:15
Аналитика 13.08.2018 20:15
25249 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
13.08.2018 13:23
Аналитика 13.08.2018 13:23
4228 8 Обсудить

0
Далее
Аналитика
10.08.2018 20:10
Аналитика 10.08.2018 20:10
21212 5 Обсудить

0
Далее
Аналитика
10.08.2018 16:16
Аналитика 10.08.2018 16:16
4881 26 Обсудить

0
Далее
Аналитика
10.08.2018 09:10
Аналитика 10.08.2018 09:10
2298 19 Обсудить

0
Далее
Аналитика
10.08.2018 06:35
Аналитика 10.08.2018 06:35
3134 14 Обсудить

0
Далее
Аналитика
09.08.2018 20:00
Аналитика 09.08.2018 20:00
24504 6 Обсудить

0
Далее
Аналитика
09.08.2018 15:56
Аналитика 09.08.2018 15:56
3573 19 Обсудить

0
Далее
Аналитика
09.08.2018 11:04
Аналитика 09.08.2018 11:04
2927 6 Обсудить

0
Далее
Аналитика
08.08.2018 20:02
Аналитика 08.08.2018 20:02
16644 10 Обсудить

0
Далее
Аналитика
08.08.2018 15:37
Аналитика 08.08.2018 15:37
5623 11 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:17
Губернатор Волгоградской области спросил совета у тех, кто стоял у руля территорий
20:00
«Высота 102 ТВ»: Стул на дороге стал аварийным маячком в центре ВолгоградаCмотреть видео
17:18
Приставы "зачистили" от незаконных торговых павильонов две улицы в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:12
Замглаве волгоградского отделения "Молодой гвардии" предъявлено обвинениеСмотреть фотографии
16:32
В Волгограде решили отреставрировать бывшую партийную школу имени СталинаСмотреть фотографии
14:45
В Волгоградской области браконьеры наловили раков на миллион рублейСмотреть фотографии
14:34
Жена осужденного за растрату депутата Волжской гордумы не пошла за мужемСмотреть фотографии
14:02
В ОНФ ждут расследования инцидента со склоном стадиона «Волгоград Арена»Смотреть фотографии
13:31
Суд удвоил штраф главе поселения в Волгоградской области за уклонение от наказанияСмотреть фотографии
12:58
В Волгограде авиакомпанию из Новосибирска оштрафовали за чемодан без колесаСмотреть фотографии
11:14
Избирком Волгоградской области дал добро на подготовку пенсионного референдума в регионе врачу и общественнику Смотреть фотографии
10:33
В Волгоградской области раздавили "одноруких бандитов"Смотреть фотографии
10:23
В Волгограде 20-летнего водителя отправили в колонию за "хроническое" пьяное вождение Смотреть фотографии
09:28
В Волгограде сгорели четыре гаража и легковушкаСмотреть фотографии
08:59
Среди избирательных участков в Волгоградской области поделили «умные машины»Смотреть фотографии
20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде чиновник попался на взятке за "помощь" при выходе на заслуженный отдыхCмотреть видео
17:16
В Волгограде участники митинга против пенсионной реформы требуют отменить зарплаты депутатам ГосдумыСмотреть фотографии
16:54
В Волгоградской области капитально отремонтируют 88-летний многоквартирный домСмотреть фотографии
15:40
«Изучи интернет — управляй им» для школьников: открылась регистрацияСмотреть фотографии
15:10
В Волгограде в массовое ДТП попал пассажирский автобусСмотреть фотографии
14:50
В Волгограде задержан сотрудник центра занятости при получении взятки за оформление досрочной пенсии (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:22
"Посадившего" экс-мэра Волгограда следователя Никандрова отправили на 5,5 лет в колонию строгого режима Смотреть фотографии
13:32
Жителей Волгоградской области избавили от двойных платежек за отоплениеСмотреть фотографии
12:37
На Волжском трубном заводе запустили уникальный учебный тренажерСмотреть фотографииCмотреть видео
12:08
В Волгоградской области снят режим ЧС, введенный из-за засухиСмотреть фотографии
11:56
Многоквартирный дом в Волгограде «плачет» по ремонтуСмотреть фотографии
11:53
На громком процессе по делу волгоградского кикбоксера показали “кино”Смотреть фотографии
10:49
Пострадавших в ДТП с бензовозом пассажиры маршрутки под Волгоградом лечат в больницахСмотреть фотографии
10:19
Профессионалы волжского «Водоканала» завоевали первые места на региональном конкурсе профмастерстваСмотреть фотографии
10:15
Кандидаты в Волжскую гордуму Волгоградской области отчитались о ломаных грошах и драгоценностяхСмотреть фотографии
Реклама
 