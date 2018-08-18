«Высота 102 ТВ»: Стул на дороге стал аварийным маячком в центре Волгограда











Смотрите сегодня в программе: В Волгограде митинг против пенсионной реформы прошел под обновленными лозунгами. Волгоградский облизбирком зарегистрировал первую инициативную группу по проведению пенсионного референдума. В Волжском сравняли с землей четверть сотни «одноруких бандитов». Летнее солнце обнажило коммунальную ловушку у дома в центре Волгограда.

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