Губернатор Волгоградской области спросил совета у тех, кто стоял у руля территорий

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Общество 17.08.2018 20:17
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17.08.2018 20:17
Накануне губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел традиционную, но неформальную встречу с руководителями органов местного самоуправления региона, которые управляли территориями в разное время. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, подобные встречи проходят уже в пятый раз со времени руководства регионом Андреем Бочаровым. В ней приняли участие 30 человек. Мнение тех, кто решал проблемы жителей и имел несомненный опыт, пользуется уважением жителей, по словам главы региона, важно для областных властей, которые, выполняя новые задачи, ценят и то, что было сделано ранее. Губернатор спросил совета у приглашенных по поводу актуальности проектов, которые реализуются в регионе, и поделился планами на будущее в контексте развития Волгоградской области и строительства объектов, имеющих не только региональное, но и общероссийское значение.
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