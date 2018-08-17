Приставы "зачистили" от незаконных торговых павильонов две улицы в Волгограде









Сегодня приставы "зачистили" от незаконных торговых павильонов две улицы в Краснооктябрьском районе Волгограда - Штеменко и Еременко. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе УФССП России по региону, решение о демонтаже самостроев было принято в связи с неисполнением должником решения суда.













Исполнительные листы о сносе торговых павильонов на территории рынков поступили на исполнение в Краснооктябрьский районный отдел Управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области. Судебный пристав-исполнитель предупредил владельцев незаконных сооружений о возбуждении исполнительного производства и установленном 5-ти дневном сроке для добровольного исполнения решения суда. Однако никакой реакции не последовало. Сегодня были демонтированы шесть объектов. Все расходы будут взысканы с должника.



