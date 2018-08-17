



Предъявлено обвинение 22-летнему заместителю председателя регионального отделения "Молодой гвардии Единой России" Ренату Булатову за ДТП, в котором погибли четыре человека. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в региональном ГУ МВД.

Как ранее сообщало ИА "Высота 102", Булатов, управлявший джипом, совершая обгон, не убедился, что встречная полоса свободна, и допустил столкновение с Hondой. В результате погибли супруги и их дочери пяти и семи лет. В отношении предполагаемого виновника ДТП возбуждено уголовное дело и Булатову предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). В содеянном он сознался. Если его вина будет доказана, ему грозит наказание до семи лет лишения свободы.

В настоящее время подследственный арестован на два месяца и находится в СИЗО.