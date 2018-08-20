Общество

Депутатов Волгоградской облдумы призывают увеличить штрафы в 10 раз за "игры с огнем"

Общество 20.08.2018 05:19
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20.08.2018 05:19


В административный кодекс Волгоградской области могут быть внесены изменения, согласно которым планируется увеличить штрафы за нарушение требований пожарной безопасности в условиях установленного особого противопожарного режима. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект закона, опубликованный на сайте Волгоградской облдумы, разработчик законопроекта – комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области – считает, что предусмотренные действующей редакцией кодекса Волгоградской области об административной ответственности меры наказания явно недостаточны. В том числе – из-за общественной опасности и значительного экологического вреда, которые вызваны подобными нарушениями. Так, в 2016 и 2017 годах размер штрафов взысканных за нарушение дополнительных требований пожарной безопасности в условиях особого режима  составил порядка 0,9 и 2,5 млн. рублей соответственно.  В то же время количество возгораний в 2017 году увеличилось на 68,8% и составило 9689 против 5746 возгораний в 2016 году. Увеличение штрафов, по мнению разработчика изменений в ст.14.9.3 Кодекса Волгоградской области об административной  ответственности, поможет изменить ситуацию к лучшему. 
Насколько же планируется ужесточить наказание? Например, для граждан теперь  штраф будет составлять от 2 до 4 тысяч рублей, а было – от 1,5 до 3 тысяч рублей. Также вводится понятие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – для них штраф будет варьироваться от 30 до 40 тысяч рублей. Но самое высокое увеличение предусмотрено для юридически лиц – от 200 до 400 тысяч рублей. В существующей редакции административного кодекса штрафные санкции  в 10 раз меньше. 

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