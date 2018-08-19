Что такое "блошиный" рынок?.. Это не просто торговая площадка, здесь свои неписанные правила, свои традиции и уклад. И далеко не все - располагают к задушевным беседам, не на всех покупателю уютно и приятно находиться. Да, многие из волгоградских рынков за последние годы преобразились до неузнаваемости – стали современными и комфортными для покупателей. Однако в городе далеко не все владельцы торговых объектов спешат идти навстречу прогрессу. Съемочная группа информагентства посетила целый ряд местных рынков, некоторые из которых напоминают трущобы и откровенно шокируют. Какая судьба ждет эти площадки, и какой выход из ситуации видят власти региона – смотрите в спецрепортаже «Высоты 102».









