Аналитика 19.08.2018 15:14
8214 21
19.08.2018 15:14
Что такое "блошиный" рынок?.. Это не просто торговая площадка, здесь свои неписанные правила, свои традиции и уклад. И далеко не все - располагают к задушевным беседам, не на всех покупателю уютно и приятно находиться. Да, многие из волгоградских рынков за последние годы преобразились до неузнаваемости – стали современными и комфортными для покупателей. Однако в городе далеко не все владельцы торговых объектов спешат идти навстречу прогрессу. Съемочная группа информагентства посетила целый ряд местных рынков, некоторые из которых напоминают трущобы и откровенно шокируют. Какая судьба ждет эти площадки, и какой выход из ситуации видят власти региона – смотрите в спецрепортаже «Высоты 102».
Реклама
Популярное по теме
17.08.2018 20:00
23165 0
30.07.2018 20:10
21411 3
25.07.2018 20:51
21362 1
В Волгоградской области почти в 8 раз увеличился долг по зарплате19.08.2018 10:23
«Высота 102 ТВ»: Стул на дороге стал аварийным маячком в центре Волгограда17.08.2018 20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде чиновник попался на взятке за "помощь" при выходе на заслуженный отдых16.08.2018 20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области школьные автобусы оснащают мигалками15.08.2018 20:08
Выписка из анамнеза: Как Волгоградская область за 10 лет теряла врачей и больницы15.08.2018 11:02
«Высота 102 ТВ»: Волгоградский инвалид-колясочник объехал всю Россию на хендбайке14.08.2018 20:02
«Высота 102 ТВ»: Волгоград сказал последнее «прощай» директору всемирно известного музея13.08.2018 20:15
В Волгоградской области озвучили потери урожая зерновых13.08.2018 13:23
«Высота 102 ТВ»: Перед Днем города Волгоград ждет генеральная уборка10.08.2018 20:10
Росстат: В Волгоградской области падает безработица10.08.2018 16:16
Волгоградская область – в топ-20 регионов с самыми высокими ценами на вторичном рынке жилья10.08.2018 09:10
Банкрот у ворот: В Волгоградской области количество исков о банкротстве физлиц ползет вверх10.08.2018 06:35
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде прогулки для инвалида-колясочника УК превратила в полосу препятствий09.08.2018 20:00
Полку убыло: Волгоградскую область чаще покидают, чем выбирают09.08.2018 15:56
В Волгоградской области выявили вредные для здоровья рабочие места09.08.2018 11:04
Реклама