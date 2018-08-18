«Военная ипотека» от Промсвязьбанка доступна и в Волгограде





Теперь военнослужащие могут подать заявку на «Военную ипотеку» во всех регионах присутствия Промсвязьбанка, в том числе в Волгограде. Для удобства клиентов выдача кредитов осуществляется в ипотечном центре Южного филиала. По этой программе можно не только приобрести квартиру, но и рефинансировать уже имеющуюся военную ипотеку, оформленную в стороннем банке.

Промсвязьбанк предлагает военнослужащим привлекательные условия — фиксированную ставку 8,9%* годовых и увеличенную сумму кредита. Также банк улучшил требования к заемщикам по программе «Рефинансирование. Военная ипотека», увеличив предельный возраст до 50 лет.

«Мы рады, что «Военная ипотека» от Промсвязьбанка становится доступна все большему количеству военнослужащих, — говорит руководитель центра разработки ипотечных продуктов Марина Заботина. — Подать заявку на рефинансирование имеющейся ипотеки или покупку квартиры можно в любом офисе банка, для выдачи кредита клиента пригласят в один из наших ипотечных центров. Стоит отметить, что наибольшей популярностью у военнослужащих пользуется программа «Рефинансирование». Она позволяет снизить ставку и сэкономить на процентной переплате».

Промсвязьбанк запустил продажу кредитов по программе «Военная ипотека» 25 июня, на первом этапе в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Краснодарском крае. Теперь продукт доступен в 54 регионах присутствия банка. Программа очень востребована военнослужащими, так в первый месяц работы программы банк получил более 200 заявок на кредит.

Содействие военно-промышленному комплексу — одна из приоритетных задач Промсвязьбанка как уполномоченного банка для реализации гособоронзаказа. Поэтому банк предлагает военнослужащим банковские продукты и сервисы на лучших условиях. В перспективе банк стремится занять лидирующие позиции в этом сегменте.

на сайте или по телефону Ипотечного центра Южного филиала в Волгограде (8442) 999 000. С подробными условиями программы «Военная ипотека» Промсвязьбанка можно ознакомитьсяили по телефону Ипотечного центра Южного филиала в Волгограде (8442) 999 000.





*Ставка применяется при приобретении квартиры на первичном и вторичном рынке недвижимости при размере первоначального взноса от 10 до 90% (включаются оба значения) и при рефинансировании кредитов других банков при отношении кредита к залогу о 10 до 90% (включаются оба значения). Срок кредитовании до 20 лет — при приобретении квартиры на первичном или вторичном рынке недвижимости, срок до 25 лет — при рефинансировании кредитов других банков. Первоначальный взнос от 10%. Подробные условия программы, требованиям к заемщикам описаны в разделе «Ипотека» на сайте https://www.psbank.ru/Personal/Ambitions/Mortgage/Military. ПАО «Промсвязьбанк» генеральная лицензия Банка России №3251







