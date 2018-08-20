Экология

В Волгограде авария с утечкой фекалий обойдется фирме из Санкт-Петербурга в круглую сумму

Экология 20.08.2018 06:49
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20.08.2018 06:49



Более 2,2 миллиона рублей выплатит компания из Санкт-Петербурга в качестве ущерба, причиненного окружающей природной среде в результате попадания на почву жидких бытовых отходов в результате аварии. Как сообщает ИА "Высота 102", такое решение принял в арбитражный суд Волгоградской области, а Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил жалобу компании без удовлетворения, а решение - без изменения. Иск подавал комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.
Согласно материалам дела, инцидент произошел в Красноармейском районе Волгограда в 2015 году. В администрацию Волгоградской области поступило обращение гражданина, сообщившего о сбросе отходов из выгребных ям на почву в границах территории земельного участка, расположенного по адресу: ул. Вилянская, 21 К.
В ходе расследования тогда было установлено, что компания из Санкт-Петербурга арендует земельный участок площадью 17700 кв.м., трехэтажное кирпичное здание для проживания сотрудников, здание насосной станции фекальных стоков и здание котельной. Внутри канализационной насосной станции имеется приемная емкость для сбора и накопления отходов (осадков) из выгребных ям. В результате ненадлежащей организации накопления и своевременного вывоза отходов создалась аварийная ситуация, при которой был осуществлен сброс жидких бытовых отходов на почву в объеме 500 куб.м. Факт сброса жидких отходов IV класса опасности в недра и на почву подтверждается данными аккредитованной лаборатории.
Ответчик утверждал, что принял все меры для устранения загрязнения. Сделано это было, по его мнению, в кратчайшие сроки, поэтому деградации почвы не произошло. Однако апелляционная инстанция посчитала, что обжалуемое решение отмене не подлежит.

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