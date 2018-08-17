В Волгоградской области браконьеры наловили раков на миллион рублей

Расследования 17.08.2018 14:45
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17.08.2018 14:45
В Волгоградской области браконьеры осуждены за незаконный вылов раков на особо охраняемой природной территории. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, двое местных жителей в октябре прошлого года в озере Малый Ильмень природного парка "Донской" в Иловлинском районе выловили 395 особей рака. Во время браконьерской рыбалки они были задержаны сотрудниками полиции. Вину в содеянном мужчины не признали.
С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения Иловлинский районный суд назначил браконьерам наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей каждому. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.
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