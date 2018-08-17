Экономика

ВТБ удвоил рефинансирование кредитов

Экономика 17.08.2018 14:44 Реклама
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17.08.2018 14:44


По итогам семи месяцев 2018 года ВТБ выдал более 220 тысяч кредитов наличными на цели рефинансирования. Общая сумма выдачи за этот период превысила 130 млрд рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка,  по сравнению с аналогичным периодом прошлого года данные показатели выросли вдвое.
Рефинансирование  кредита наличными другого банка для всех заемщиков ВТБ доступно по ставке от 12,5% годовых. При этом не требуются дополнительные справки о погашении кредита из банка, выдавшего рефинансируемый кредит. 
В рамках программы клиент может погасить до шести любых кредитов других банков на общую сумму до 5 млн рублей без залога и поручителей. Рефинансирование доступно для заемщиков с положительной кредитной историей, которые на момент обращения в ВТБ своевременно осуществили не менее шести ежемесячных выплат по кредиту в другом банке. Срок кредита – до 5 лет,  для зарплатных и корпоративных клиентов банка – до 7 лет.
Основную клиентскую базу составляют заемщики в возрасте от 25 до 50 лет. Как правило, они имеют высшее или среднее специальное образование.
«За рефинансированием к нам обращаются те, кто хотел бы изменить процентную ставку и уменьшить ежемесячный платеж. Оно по-прежнему остается одним из драйверов роста рынка кредитования населения. ВТБ всегда предлагает привлекательные условия для своих клиентов», - прокомментировал вице-президент, начальник управления кредитных продуктов ВТБ Дмитрий Поляков.

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