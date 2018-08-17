



Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проинспектировал ход капитального ремонта многоквартирного жилого дома по проспекту Ленина, 93, известного своими оригинальными башнями. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, здание входит в комплекс застройки 1952-1955 годов и является объектом культурного наследия регионального значения.

С 2014 года по 2017 год в Волгоградской области Фонд капремонта привел в порядок 827 домов, в этом году в программе уже 716 домов. Часть из них сделана, часть — в стадии ремонта, по некоторым идут конкурсы. С 2018 года в рамках капремонта будет производиться замена лифтов. 465 объектов предстоит заменить в этом году — такой объем никогда ранее не выполнялся.

Глава региона подчеркнул, что работы, связанные с капремонтом МКД, требуют участия всех сторон: и властей, и жильцов, и подрядных организаций. Постепенно регион набирает темп, создается реестр компаний, готовых участвовать в этой работе. «Уверен, что все сложности будут полностью преодолены. И мы свяжем работы по ремонту домов с приведением в порядок и внутридворовых территорий», — сделал акцент губернатор.

Один из участников программы 2018-2019 годов — пятиподъездный многоквартирный дом по проспекту Ленина,93. За 67 лет он ни разу капитально не ремонтировался. За это время обветшали фасад, кровля, инженерные коммуникации, подвальные помещения; требуется замена лифтового оборудования. Часть работ подрядчики выполнят уже в этом году.

К организации и проведению ремонта в здании подходят с особым вниманием. Важно не просто привести дом в порядок, но и сохранить его исторический вид, уникальные архитектурные элементы. Осуществляется строительный контроль и авторский надзор, а также научное руководство организацией, которая разрабатывала проектно-сметную документацию.

«Этот дом — наследие. Он сделан по индивидуальному проекту и должен стать одной из визитных карточек города-героя Волгограда», — подчеркнул губернатор и поставил задачу в ходе ремонтных работ предусмотреть подсветку фасада, которая гармонично подчеркнет красоту строения, его архитектурные особенности.



