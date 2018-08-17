Общество

Суд удвоил штраф главе поселения в Волгоградской области за уклонение от наказания

Общество 17.08.2018 13:31
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17.08.2018 13:31



Глава администрации Клетского сельского поселения Среднеахтубинского района Волгоградской области заплатит штраф в двукратном размере за уклонение от исполнения административного наказания. Об этом ИА "Высота 102" сообщил сегодня и.о. Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов.
Постановление о возбуждении административного производства в отношении главы поселения было вынесено в феврале текущего года в связи с нарушением организации доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и ее размещению в сети "Интернет". В частности, за неопубликование нормативных правовых актов в сфере природопользования на официальном сайте органов местного самоуправления. 
Решением мирового судьи глава администрации Клетского сельского поселения признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему был назначен штраф в сумме 3 000 рублей. Чиновник обжаловал решение, но безрезультатно. Однако оплачивать штраф все равно не спешил, что послужило основанием для возбуждения Волгоградским межрайонным природоохранным прокурором административного дела по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания). 

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