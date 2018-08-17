



Авиакомпанию из Новосибирска оштрафовали на 20 тысяч рублей за оказание некачественных услуг населению. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, в ведомство обратился гражданин, который пожаловался на то, что во время перелета на рейсе компании "Сибирь" у его чемодана оторвалось колесо. Авиакомпанию привлекли к административной ответственности, кроме того, в ее адрес было выдано представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Постановление о назначении административного наказания было обжаловано авиакомпанией в арбитражном суде Новосибирской области. Однако в удовлетворении требований о признании незаконным решения административного органа о привлечении к административной ответственности было отказано. Решение арбитражного суда Новосибирской области не вступило в законную силу и может быть обжаловано.



