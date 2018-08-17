В Волгоградской области раздавили "одноруких бандитов"

Общество 17.08.2018 10:33
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17.08.2018 10:33
На специальном полигоне в Волжском уничтожили игровые аппараты, изъятые сотрудниками полиции Управления МВД России Волжскому. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, по 25 "одноруким бандитам" прошлись тяжелой техникой. За процессом следила специальная комиссия, состоящая из сотрудников городской полиции. Ранее судами было вынесено решение о конфискации нелегального оборудования и его уничтожении. Организаторы незаконной игорной деятельности также были привлечены к предусмотренной законом ответственности.
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