



Центральным районным судом г.Волгограда удовлетворено апелляционное представление прокуратуры на приговор от 12 марта 2018 года мирового судьи судебного участка №122 Волгоградской области в отношении 20-летнего Владислава Воробьева. Как сообщила ИА "Высота 102" официальный представитель прокуратуры Волгоградской области, он был признан виновным в двух эпизодах преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние).

За содеянное судом первой инстанции Воробьев был приговорен к наказанию в виде 400 часов обязательных работ с лишением права управления транспортным средством в течение 2 лет. Однако прокуратура Центрального района посчитала назначенное судом наказание чрезмерно мягким и оспорила приговор в апелляционном порядке.

В качестве оснований для ужесточения наказания прокуратурой указано на то, что Воробьев ранее дважды привлекался к административной ответственности за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, также он уже осуждался по ст.264.1 УК РФ с назначением наказания в виде обязательных работ, но должных выводов не сделал.

Центральный районный суд г.Волгограда разделил позицию государственного обвинения и изменил приговор суда первой инстанции, назначив Воробьеву наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишением права управления транспортным средством в течение 2 лет.

Приговор вступил в законную силу.



