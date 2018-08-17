Общество

В Волгограде 20-летнего водителя отправили в колонию за "хроническое" пьяное вождение

Общество 17.08.2018 10:23
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17.08.2018 10:23


Центральным районным судом г.Волгограда удовлетворено  апелляционное представление прокуратуры на приговор от 12 марта 2018 года мирового судьи судебного участка №122 Волгоградской области в отношении 20-летнего Владислава Воробьева. Как сообщила ИА "Высота 102" официальный представитель прокуратуры Волгоградской области, он был  признан  виновным в двух эпизодах преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние). 
За содеянное судом первой инстанции Воробьев был приговорен к наказанию в виде 400 часов обязательных работ с лишением права управления транспортным средством в течение 2 лет. Однако прокуратура Центрального района посчитала назначенное судом наказание чрезмерно мягким и оспорила приговор в апелляционном порядке. 
В качестве оснований для ужесточения наказания прокуратурой указано на то, что Воробьев ранее дважды привлекался к административной ответственности за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, также он уже осуждался по ст.264.1 УК РФ с назначением наказания в виде обязательных работ, но должных выводов не сделал. 
Центральный районный суд г.Волгограда разделил позицию  государственного обвинения и изменил приговор суда первой инстанции, назначив Воробьеву наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишением права управления транспортным средством в течение 2 лет. 
Приговор вступил в законную силу. 

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