Происшествия

В Волгограде сгорели четыре гаража и легковушка

Происшествия 17.08.2018 09:28
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17.08.2018 09:28



Крупный пожар произошел в гаражном кооперативе в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном управлении МЧС, на улице Вильнюсская накануне вечером по всей площади горели четыре гаража и автомобиль "ВАЗ-2114", который стоял в одном из пылающих боксов. В результате пожара погибших и пострадавших нет. По предварительной информации, пожар вспыхнул из-за короткого замыкания электрической проводки в одном из гаражей.

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