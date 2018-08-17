В Волгограде сгорели четыре гаража и легковушка

Происшествия 17.08.2018 09:28
1045 2
17.08.2018 09:28
Крупный пожар произошел в гаражном кооперативе в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном управлении МЧС, на улице Вильнюсская накануне вечером по всей площади горели четыре гаража и автомобиль "ВАЗ-2114", который стоял в одном из пылающих боксов. В результате пожара погибших и пострадавших нет. По предварительной информации, пожар вспыхнул из-за короткого замыкания электрической проводки в одном из гаражей.
Реклама
Популярное по теме
04.08.2018 20:12
8285 0
06.08.2018 15:39
6305 11
19.07.2018 17:22
5842 4
В Волгограде в массовое ДТП попал пассажирский автобус16.08.2018 15:10
Происшествия 16.08.2018 15:10
4510 4 Обсудить
Пострадавших в ДТП с бензовозом пассажиры маршрутки под Волгоградом лечат в больницах16.08.2018 10:49
Происшествия 16.08.2018 10:49
1670 2 Обсудить
Волгоградец получил срок за шпионские очки15.08.2018 16:44
Происшествия 15.08.2018 16:44
6730 6 Обсудить
Под Волгоградом 6 человек пострадали при столкновении маршрутки с «КамАЗом»15.08.2018 16:00
Происшествия 15.08.2018 16:00
3358 4 Обсудить
В Волгограде из окна жилого дома выпал двухлетний малыш15.08.2018 11:36
Происшествия 15.08.2018 11:36
2536 4 Обсудить
В ночном ДТП на федеральной трассе “Сызрань-Волгоград” погиб пенсионер и пострадал ребенок15.08.2018 11:31
Происшествия 15.08.2018 11:31
1337 1 Обсудить
В Волгоградской области автоледи арестовали на 7 суток за любовь к тонировке15.08.2018 11:13
Происшествия 15.08.2018 11:13
5141 24 Обсудить
На “сатанинском” километре трассы “Волгоград -Сызрань” столкнулись четыре машины14.08.2018 21:36
Происшествия 14.08.2018 21:36
8530 0 Обсудить
Девушка и двое детей пострадали в аварии в центре Волгограда14.08.2018 13:55
Происшествия 14.08.2018 13:55
3485 0 Обсудить
На севере Волгограда водителю стало плохо за рулем14.08.2018 10:23
Происшествия 14.08.2018 10:23
2302 3 Обсудить
В Волгоградской области задержали молодого насильника пожилых женщин13.08.2018 13:24
Происшествия 13.08.2018 13:24
6028 20 Обсудить
В Волгограде столкнулись три легковушки - пострадали двое водителей13.08.2018 10:16
Происшествия 13.08.2018 10:16
2275 6 Обсудить
В Волгограде столкнулись мотоцикл и полицейская машина12.08.2018 23:55
Происшествия 12.08.2018 23:55
7458 0 Обсудить
В Волгограде двое пожилых людей отравились дымом в горящей квартире12.08.2018 18:28
Происшествия 12.08.2018 18:28
1318 0 Обсудить
Под Волгоградом обезвредили найденную на дне Волги авиабомбу12.08.2018 12:26
Происшествия 12.08.2018 12:26
3645 0 Обсудить
Реклама