Среди избирательных участков в Волгоградской области поделили «умные машины»

Выборы 17.08.2018 08:59
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17.08.2018 08:59
В Волгоградской области 9 сентября, в день выборов в органы местного самоуправления на 87 избирательных участках будут установлены технические средства подсчета голосов – комплексы обработки избирательных бюллетеней. Как сообщили ИА «Высота 102» в облизбиркоме, КОИБы заработают на некоторых участках в Волгограде, Волжском, Камышине, Новониколаевском, Городишенском, Руднянском, Серафимовичском районах. Больше всего «умных машин» установят в Волгограде – здесь избирательные бюллетени обработают 40 аппаратов. Меньше всего – в Серафимовичском районе, где оснастят современными средствами подсчета голосов всего 2 участка.
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