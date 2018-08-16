«Высота 102 ТВ»: В Волгограде чиновник попался на взятке за "помощь" при выходе на заслуженный отдых
Аналитика 16.08.2018 20:00
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16.08.2018 20:00
Смотрите сегодня в программе: Руководителя районного отдела центра занятости задержали за взятку при оформлении досрочной пенсии. Журналисты «Высоты 102» вышли в рейд по волгоградским рынкам. «Я просто хотел добраться домой»: под Волгоградом задержали автоугонщика, ехавшего из Астрахани. В волгоградской области школы проверяют на «огнестойкость» перед новым учебным годом.
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