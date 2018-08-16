Общество

В Волгограде участники митинга против пенсионной реформы требуют отменить зарплаты депутатам Госдумы

Общество 16.08.2018 17:16
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16.08.2018 17:16


В Красноармейском районе Волгограда начался митинг против повышения пенсионного возраста. Как сообщает ИА «Высота 102», к клубу «Строитель» пришли около 100 человек. При этом, по последним данным, в Красноармейском районе Волгограда проживает около 170 тысяч человек. 


Организатором мероприятия выступил Сталинградский обком КПРФ. Люди принесли плакаты - "Хочу нянчить внуков, а не пахать до пенсии!", "Нет - пенсионной реформе Медведева!" и др. На месте проведения акции установлена стойка с фотографиями депутатов Госдумы, кто голосовал за повышение пенсионного возраста в соседстве с портретом Сталина. 


На митинге продолжен сбор подписей под обращением в адрес депутатов Госдумы от Волгоградской области, проголосовавших в первом чтении за пенсионную реформу, предложенную правительством РФ. В частности, в обращении подчеркнуто, что «мы не наделяли вас полномочиями умалять наши права и свободы, и в предвыборную кампанию вы не заявляли в своей программе о своих тайных желаниях ухудшить нашу жизнь».  Также на митинге идет сбор подписей под поправками к законопроекту, которые предусматривают ликвидацию пенсионного фонда РФ, перевод депутатов Госдумы на работу на добровольной основе, отмену доплат к пенсиям чиновников. 
Напомним, в Волгоградской области прошли уже несколько митингов против повышения пенсионного возраста. Инициаторами акций выступили КПРФ, Волгоградский областной совет профсоюзов, «Коммунисты России». В КПРФ уже заявили о намерении продолжить серию митингов против пенсионной реформы. В частности, волжские коммунисты направили в администрацию города заявку на проведение очередного митинга и автопробега 30 августа. 

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