В Волгограде участники митинга против пенсионной реформы требуют отменить зарплаты депутатам Госдумы
Общество 16.08.2018 17:16
5906 18
16.08.2018 17:16
В Красноармейском районе Волгограда начался митинг против повышения пенсионного возраста. Как сообщает ИА «Высота 102», к клубу «Строитель» пришли около 100 человек. При этом, по последним данным, в Красноармейском районе Волгограда проживает около 170 тысяч человек.
Организатором мероприятия выступил Сталинградский обком КПРФ. Люди принесли плакаты - "Хочу нянчить внуков, а не пахать до пенсии!", "Нет - пенсионной реформе Медведева!" и др. На месте проведения акции установлена стойка с фотографиями депутатов Госдумы, кто голосовал за повышение пенсионного возраста в соседстве с портретом Сталина.
На митинге продолжен сбор подписей под обращением в адрес депутатов Госдумы от Волгоградской области, проголосовавших в первом чтении за пенсионную реформу, предложенную правительством РФ. В частности, в обращении подчеркнуто, что «мы не наделяли вас полномочиями умалять наши права и свободы, и в предвыборную кампанию вы не заявляли в своей программе о своих тайных желаниях ухудшить нашу жизнь». Также на митинге идет сбор подписей под поправками к законопроекту, которые предусматривают ликвидацию пенсионного фонда РФ, перевод депутатов Госдумы на работу на добровольной основе, отмену доплат к пенсиям чиновников.
Напомним, в Волгоградской области прошли уже несколько митингов против повышения пенсионного возраста. Инициаторами акций выступили КПРФ, Волгоградский областной совет профсоюзов, «Коммунисты России». В КПРФ уже заявили о намерении продолжить серию митингов против пенсионной реформы. В частности, волжские коммунисты направили в администрацию города заявку на проведение очередного митинга и автопробега 30 августа.
Реклама
Популярное по теме
29.07.2018 13:18
46838 56
28.07.2018 15:55
46546 27
26.07.2018 16:06
15665 38
Похвальный лист: Жители дома в Волгограде создали цветочный рай16.08.2018 16:39
Жителей Волгоградской области избавили от двойных платежек за отопление16.08.2018 13:32
Экс-директора тепловых сетей в Волгоградской области наказали за незаконную аренду16.08.2018 11:58
Многоквартирный дом в Волгограде «плачет» по ремонту16.08.2018 11:56
В Волгограде на митинге предложат депутатам и чиновникам зарплаты и пенсии на уровне прожиточного минимума16.08.2018 06:35
Кондитерские изделия и хлеб в Волгоградской области проверили на ГМО16.08.2018 05:02
Общественную палату Волгоградской области доукомплектовали банкирами и учеными15.08.2018 18:07
Депутат Госдумы от Волгоградской области пересчитала деньги пенсионного фонда15.08.2018 15:25
«Высота 102» стала победителем волгоградского регионального конкурса ТЭК15.08.2018 14:20
В Волгограде медклиника проиграла иск о врачебной ошибке15.08.2018 14:08
Без ног и кистей рук: путешественник на хэндбайке привез в Волгоград воду Тихого океана15.08.2018 11:41
В Волгоградской области активизировались киберпреступники15.08.2018 10:06
В Волгограде разметят дороги к школам и детским садам15.08.2018 10:00
В Волгоградской области прощаются с семьей, погибшей в ДТП с участием молодого единоросса14.08.2018 18:01
В Волгоградской области суд «уберег» Рената Булатова от видеокамер журналистов14.08.2018 16:42
Реклама