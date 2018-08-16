В Волгоградской области капитально отремонтируют 88-летний многоквартирный дом

Экономика 16.08.2018 16:54
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16.08.2018 16:54
Капитальный ремонт ожидает 88-летний дом, которому с момента постройки «жил» без масштабных работ. В ближайшее время в ходе электронного аукциона определится, какая подрядная организация возьмется за капремонт дома № 6 по ул. Железнодорожной в хуторе Лог Иловлинского района Волгоградской области, сообщили ИА «Высота 102» в Фонде капитального ремонта.
Внимание к этому дому у регоператора особое: строение хоть и не является объектом культурного наследия, но уже само по себе — история, ведь введен в эксплуатацию дом был 1 января 1930 года.
В это время в хуторе Лог были возведены два многоквартирных дома для работников существовавшей тогда Грязе-Царицынской железной дороги. В одином из них уже прошел капитальный ремонт, в 2018 году пришло время обновления для второго объекта.
Дом состоит из двух подъездов с четырьмя квартирами, в которых проживает 12 человек. Общая площадь помещений многоквартирного дома — 150 кв.м.
Несмотря на свой возраст, дом прекрасно сохранился. По данным специалистов, общий физический износ основных конструкций жилого строения составляет 50%.
Между тем, работа по восстановлению объекта подрядчику предстоит большая: согласно плану, в 88-летнем доме будут капитально отремонтированы фасад (с утеплением) и кровля, заменены системы электро- и газоснабжения, а также произведено усиление несущих ограждающих конструкций.
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