В Волгограде в массовое ДТП попал пассажирский автобус

Происшествия 16.08.2018 15:10
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16.08.2018 15:10
Массовое ДТП с участием пяти транспортных средств, в том числе автобуса №25, произошло на проспекте Ленина в Тракторозаводском районе Волгограда, сообщает ИА "Высота 102". Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД. По информации пресс-службы мэрии, пострадавших в результате аварии нет. Пассажиры автобуса по имеющимся билетам пересели на идущий в попутном направлении общественный транспорт. По маршруту №25 выпущен дополнительный автобус, интервальность движения восстановлена.
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