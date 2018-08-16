



Сегодня вынесен обвинительный приговор бывшему первому замначальника ГСУ СК по Москве Денису Никандрову. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Московский городской суд. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере). Никандров получил 5,5 лет колонии строгого режима. Также его лишили права занимать должности в правоохранительных органах и звания генерал-майора юстиции. Рассмотрение данного дела проходило в закрытом режиме, материалам дела присвоен гриф «Секретно». Никандров является фигурантом дела о получении взятки за смягчение наказания и освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова, известного по кличке Итальянец.

Денис Никандров – выходец из Волгограда. Его имя широко было известно местной общественности в 2000-х годах. Он работал следователем по особо важным делам прокуратуры региона. Денис Никандров довел до суда дела экс-мэра Волгограда Евгения Ищенко и бывшего начальника областного ГУВД Михаила Цукрука, которые получили реальные сроки наказания. В 2008 году он перешел в главное следственное управление Следственного комитета при прокуратуре, а с апреля 2011 года стал старшим следователем по особо важным делам при председателе СКР Александре Бастрыкине. В 2009 году Никандров входил в следственную бригаду по второму делу ЮКОСа.