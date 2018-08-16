Расследования

"Посадившего" экс-мэра Волгограда следователя Никандрова отправили на 5,5 лет в колонию строгого режима

Расследования 16.08.2018 14:22
1594 25
16.08.2018 14:22


Сегодня вынесен обвинительный приговор  бывшему первому замначальника ГСУ СК по Москве Денису Никандрову. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Московский городской суд. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере). Никандров получил 5,5 лет  колонии строгого режима. Также его лишили права занимать должности в правоохранительных органах и звания генерал-майора юстиции. Рассмотрение данного дела проходило в закрытом режиме, материалам дела присвоен гриф «Секретно». Никандров является фигурантом дела о получении взятки за смягчение наказания и освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова, известного по кличке Итальянец.
Денис Никандров – выходец из Волгограда. Его имя широко было известно местной общественности в 2000-х годах. Он работал следователем по особо важным делам прокуратуры региона. Денис Никандров  довел до суда дела экс-мэра Волгограда Евгения Ищенко и бывшего начальника областного ГУВД Михаила Цукрука, которые получили реальные сроки наказания. В 2008 году он перешел в главное следственное управление Следственного комитета при прокуратуре, а с апреля 2011 года стал старшим следователем по особо важным делам при председателе СКР Александре Бастрыкине. В 2009 году Никандров входил в следственную бригаду по второму делу ЮКОСа. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

+7(84476) 5-50-20, [email protected]

Доборные элементы любой сложности и водосточка. 8-8442-95-50-05

«Ростелеком» подскажет, где ваши дети
Популярное по теме
Установлены личности сгоревших в машине в Волгограде мужчины и ребенка
26.07.2018 08:48
7447 8
В Волгоградской области директор птицефабрики зарплату сотрудников направил себе на миллионную премию
20.07.2018 11:03
7263 1
ЧП с тремя погибшими на барже под Волгоградом случилось на семейных верфях депутата
23.07.2018 13:00
6308 10
Расследования
16.08.2018 11:53
Расследования 16.08.2018 11:53
3431 8 Обсудить

0
Далее
Расследования
15.08.2018 12:35
Расследования 15.08.2018 12:35
6538 9 Обсудить

0
Далее
Расследования
14.08.2018 20:53
Расследования 14.08.2018 20:53
7575 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
14.08.2018 18:37
Расследования 14.08.2018 18:37
13736 32 Обсудить

0
Далее
Расследования
14.08.2018 16:43
Расследования 14.08.2018 16:43
4947 9 Обсудить

0
Далее
Расследования
14.08.2018 12:15
Расследования 14.08.2018 12:15
2592 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
13.08.2018 19:37
Расследования 13.08.2018 19:37
5246 9 Обсудить

0
Далее
Расследования
13.08.2018 11:04
Расследования 13.08.2018 11:04
2689 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
10.08.2018 10:50
Расследования 10.08.2018 10:50
2898 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
09.08.2018 13:29
Расследования 09.08.2018 13:29
3698 8 Обсудить

0
Далее
Расследования
09.08.2018 12:44
Расследования 09.08.2018 12:44
2396 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
07.08.2018 12:36
Расследования 07.08.2018 12:36
4993 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
07.08.2018 11:36
Расследования 07.08.2018 11:36
3270 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
06.08.2018 17:59
Расследования 06.08.2018 17:59
3393 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
06.08.2018 09:55
Расследования 06.08.2018 09:55
7883 7 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:40
«Изучи интернет — управляй им» для школьников: открылась регистрацияСмотреть фотографии
15:10
В Волгограде в массовое ДТП попал пассажирский автобусСмотреть фотографии
14:50
В Волгограде задержан сотрудник центра занятости при получении взятки за оформление досрочной пенсии (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:22
"Посадившего" экс-мэра Волгограда следователя Никандрова отправили на 5,5 лет в колонию строгого режимаСмотреть фотографии
13:47
На Волгоградском алюминиевом заводе завершено строительство необходимых объектов в рамках подготовки к запуску производства анодовСмотреть фотографии
13:32
Жителей Волгоградской области избавили от двойных платежек за отоплениеСмотреть фотографии
12:37
На Волжском трубном заводе запустили уникальный учебный тренажерСмотреть фотографииCмотреть видео
12:08
В Волгоградской области снят режим ЧС, введенный из-за засухиСмотреть фотографии
11:58
Экс-директора тепловых сетей в Волгоградской области наказали за незаконную арендуСмотреть фотографии
11:56
Многоквартирный дом в Волгограде «плачет» по ремонтуСмотреть фотографии
11:53
На громком процессе по делу волгоградского кикбоксера показали “кино”Смотреть фотографии
10:49
Пострадавших в ДТП с бензовозом пассажиры маршрутки под Волгоградом лечат в больницахСмотреть фотографии
10:19
Профессионалы волжского «Водоканала» завоевали первые места на региональном конкурсе профмастерстваСмотреть фотографии
10:15
Кандидаты в Волжскую гордуму Волгоградской области отчитались о ломаных грошах и драгоценностяхСмотреть фотографии
06:35
В Волгограде на митинге предложат депутатам и чиновникам зарплаты и пенсии на уровне прожиточного минимумаСмотреть фотографии
05:02
Кондитерские изделия и хлеб в Волгоградской области проверили на ГМОСмотреть фотографии
20:08
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области школьные автобусы оснащают мигалкамиCмотреть видео
18:07
Общественную палату Волгоградской области доукомплектовали банкирами и ученымиСмотреть фотографии
17:24
Рестораны и бары Волгограда заработали с начала года свыше 7 млрд рублейСмотреть фотографии
16:44
Волгоградец получил срок за шпионские очкиСмотреть фотографии
16:12
В Волгоградской области произошла авария на нефтепроводеСмотреть фотографии
16:00
Под Волгоградом 6 человек пострадали при столкновении маршрутки с «КамАЗом» Смотреть фотографии
15:35
В Волгограде бывшего следователя будут судить за взятку в миллион рублейСмотреть фотографии
15:25
Депутат Госдумы от Волгоградской области пересчитала деньги пенсионного фонда Смотреть фотографии
14:40
«Ростелеком» придаст малому бизнесу высокие скоростиСмотреть фотографии
14:08
В Волгограде медклиника проиграла иск о врачебной ошибкеСмотреть фотографии
12:35
Благотворители в Волгограде зарабатывали на платной стоянке под видом "чаепитий" для инвалидовСмотреть фотографии
12:34
«Управляемые услуги связи» стали драйвером «Ростелекома»Смотреть фотографии
11:41
Без ног и кистей рук: путешественник на хэндбайке привез в Волгоград воду Тихого океана Смотреть фотографииCмотреть видео
11:36
В Волгограде из окна жилого дома выпал двухлетний малышСмотреть фотографии
Реклама
 