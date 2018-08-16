



Граждане, у которых установлено индивидуальное газовое оборудование, будут платить за коммунальную услугу только по счетчику без учета платы за централизованное теплоснабжение. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службы Волгоградской области, Конституционный суд РФ поставил точку в ситуации с двойными платежами за отопление квартир – постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Судебный орган постановил – Федеральному Собранию и правительству РФ внести изменения в действующее законодательство. Коррективы направлены на защиту прав и законных интересов собственников в части платы за отопление.

Напомним, что в Волгоградскую областную думу неоднократно поступали обращения от жителей Суровикинского, Жирновского, Ленинского муниципальных районов и города Волжского с просьбой содействовать в решении важного для них вопроса. Собственники 1044 жилых помещений с 2000 по 2010 годы демонтировали батареи общедомового отопления и установили индивидуальное газовое оборудование. Переустройство квартир проводилось с соблюдением действующего тогда законодательства и по согласованию с органами местного самоуправления. После этого жители начали платить за газ для обогрева своих квартир и перестали оплачивать коммунальную услугу по отоплению. Но в 2016 году вместе со счетами за газ собственники таких квартир снова стали получать квитанции на оплату отопления. Причина в том, что в 2011 году вступил в силу Федеральный закон «О теплоснабжении», который установил, что отказ от централизованного и переход на автономное отопление возможен только для многоквартирного дома в целом. Еще через четыре года Верховный суд РФ принял решение и уточнил, что в тех домах, где часть квартир переведена на индивидуальные источники тепла, плата за централизованное теплоснабжение всё равно вносится всеми собственниками помещений. Весной этого года депутаты облдумы направили в правительство обращение с просьбой пересмотреть сомнительные правила, которые играли на руку ресурсникам, но обязывали платить вдвойне законопослушных граждан.

Однако сейчас высшая судебная инстанция - Конституционный суд РФ, чье решение не подлежит обжалованию, поддержала собственников квартир, использующих индивидуальные котлы в домах с централизованным отоплением.

Между тем, напомним, жители Волжского проиграли суды первой и апелляционной инстанции в споре с поставщиками ресурсов – суды встали на сторону последних. В результате требования ресурсоснабжающих организаций оплачивать услугу централизованного теплоснабжения были признаны обоснованными, хотя люди уже много лет пользуются индивидуальными газовыми котлами. В результате над «автономщиками» нависла угроза оплаты счетов на несколько десятков тысяч рублей. Как рассказали ИА "Высота 102" волжане, попавшие в подобную ситуацию, они уже начали получать судебные приказы с требованием оплаты так называемых "долгов". Финансовые требования выставляет им расчетный центр, хотя в самой ресурсоснабжающей организации заявили, что не требуют оплаты, ожидая, что проблема разрешится в правовом поле. "Пока нам удается отменять эти приказы, но это все требует времени, сил, про нервы и говорить нечего, - рассказали волжане. -Не знаем, закончится ли это когда-нибудь".

Ранее, к слову, Верховный суд РФ признал недействующим положение письма Минстроя РФ, которое предписывало взимать плату за отопление квартир, отключенных от него. Поводом послужило обращение Анатолия Кудрявцева, жителя город Ижевск республики Удмуртия, в чьей квартире был установлен газовый котел, в связи с чем его жилье отключили от централизованной системы отопления. Однако управляющая компания тем не менее выставляла счет за отопление, ссылаясь на письмо Минстроя РФ, позволяющее взимать деньги за отопление, которым собственник жилья не пользовался. Верховный суд определил – подход министерства противоречил правилам оказания коммунальных услуг, а в результате у гражданина возникли необоснованные траты, а у ресурсоснабжающей организации – неосновательное обогащение.



