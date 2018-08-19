Фотоработу астраханского школьника признали лучшей в России

Фоторабота 9-летнего астраханского школьника Гоши Астраханцева признана лучшей во всероссийском конкурсе «Ценные кадры» , который был организован в рамках творческо-благотворительного проекта «Поколение М». Победу мальчику принес кадр, сделанный в самом центре Астрахани, потрясающим образом соединивший в себе прошлое и настоящее города. За четыре года существования проекта «Поколение М» Гоша Астраханцев стал первым представителем Астраханской области, занявшим первое место во всероссийском конкурсе. За победу школьник получит бесплатную стажировку в «РУСС ПРЕСС ФОТО», - сообщает ИА «Астрахань 24».

Гоша Астраханцев учится в четвертом классе, три года занимается фотографией под руководством отца, профессионального фотографа, является победителем региональной фотопремии «Лучший фотограф Астрахани» в номинации «Юный фотограф». В мае вместе с еще девятью ребятами из областного центра стал участником бесплатной школы фотографии для астраханских школьников в рамках проекта «Поколение М».

В творческую группу «Поколение М» входят признанные режиссеры Владимир Хотиненко и Владимир Грамматиков, аниматор Константин Бронзит, руководитель детского ансамбля «Непоседы» Елена Пиджоян, популярная певица и композитор Полина Гагарина, модельер Вячеслав Зайцев и многие другие.



