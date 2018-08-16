Экология

В Волгоградской области снят режим ЧС, введенный из-за засухи

Экология 16.08.2018 12:08
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16.08.2018 12:08



Постановлением губернатора на территории Волгоградской области отменен режим чрезвычайной ситуации регионального характера, сложившейся вследствие гибели посевов сельскохозяйственных культур из-за засухи. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в администрации региона.
Напомним, режим ЧС был введен 2 июля текущего года в 19 районах Волгоградской области, где из-за засухи произошла гибель посевов. В некоторых районах потери составили больше половины посеянного. Так, по данным областного комитета по сельскому хозяйству, из-за почвенной засухи в июне-июле, по данным экспертиз, произошла гибель зерновых на площади 296 тысяч га. 
По наблюдениям специалистов, в связи с началом массовой уборки урожая озимых зерновых культур, выпадением осадков и увлажнением пахотного слоя почвы под яровыми зерновыми культурами, действие опасного явления "почвенная засуха" на всей территории Волгоградской области прекратилось.

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