Общество

Экс-директора тепловых сетей в Волгоградской области наказали за незаконную аренду

Общество 16.08.2018 11:58
221 2
16.08.2018 11:58


Краснослободский районный суд подтвердил правоту Волгоградского УФАС России, наложившего штраф в 15 тысяч рублей на бывшего директора МУП «Тепловые сети городского поселения г. Краснослободск» за передачу им двум коммерческим организациям в 2016–2017 годах в аренду муниципального имущества.  Как сообщили ИА «Высота 102 в УФАС, передача административного здания, гаража и других помещений прошла без проведения обязательных в силу Закона о защите конкуренции торгов.
По словам руководителя управления Романа Лучникова,  в данном случае унитарным предприятием по неизвестной причине не были учтены требования Закона о защите конкуренции, действующие с 2008 года. Но, к большому сожалению, распоряжение муниципальным имуществом до сих пор осуществляется с нарушением закона, что установил антимонопольный орган и  подтвердил суд. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

+7(84476) 5-50-20, [email protected]

Доборные элементы любой сложности и водосточка. 8-8442-95-50-05

Корпоративных клиентов «МегаФона» защитит антивзлом
Популярное по теме
Как в Волгоградской области протестовали против повышения пенсионного возраста (ВИДЕОХРОНИКА)
29.07.2018 13:18
46838 56
Жительница Волгограда: «Меня уволили из-за митинга против повышения пенсионного возраста!»
28.07.2018 15:55
46546 27
Волгоградские профсоюзы провели митинг против пенсионной реформы
26.07.2018 16:06
15665 38
Общество
16.08.2018 11:56
Общество 16.08.2018 11:56
222 Обсудить

0
Далее
Общество
16.08.2018 06:35
Общество 16.08.2018 06:35
4039 25 Обсудить

0
Далее
Общество
16.08.2018 05:02
Общество 16.08.2018 05:02
2214 33 Обсудить

0
Далее
Общество
15.08.2018 18:07
Общество 15.08.2018 18:07
4520 13 Обсудить

0
Далее
Общество
15.08.2018 15:25
Общество 15.08.2018 15:25
55310 50 Обсудить

0
Далее
Общество
15.08.2018 14:20
Общество 15.08.2018 14:20
955 3 Обсудить

0
Далее
Общество
15.08.2018 14:08
Общество 15.08.2018 14:08
4840 5 Обсудить

0
Далее
Общество
15.08.2018 11:41
Общество 15.08.2018 11:41
8872 5 Обсудить

0
Далее
Общество
15.08.2018 10:06
Общество 15.08.2018 10:06
2949 21 Обсудить

0
Далее
Общество
15.08.2018 10:00
Общество 15.08.2018 10:00
779 6 Обсудить

0
Далее
Общество
14.08.2018 18:01
Общество 14.08.2018 18:01
7610 2 Обсудить

0
Далее
Общество
14.08.2018 16:42
Общество 14.08.2018 16:42
8430 38 Обсудить

0
Далее
Общество
14.08.2018 14:56
Общество 14.08.2018 14:56
4617 11 Обсудить

0
Далее
Общество
14.08.2018 12:50
Общество 14.08.2018 12:50
7643 27 Обсудить

0
Далее
Общество
14.08.2018 12:16
Общество 14.08.2018 12:16
1072 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

12:08
В Волгоградской области снят режим ЧС, введенный из-за засухиСмотреть фотографии
11:58
Экс-директора тепловых сетей в Волгоградской области наказали за незаконную арендуСмотреть фотографии
11:56
Многоквартирный дом в Волгограде «плачет» по ремонтуСмотреть фотографии
11:53
На громком процессе по делу волгоградского кикбоксера показали “кино”Смотреть фотографии
10:49
Пострадавшие в ДТП с бензовозом пассажиры маршрутки под Волгоградом отделались легкими травмами
10:19
Профессионалы волжского «Водоканала» завоевали первые места на региональном конкурсе профмастерстваСмотреть фотографии
10:15
Кандидаты в Волжскую гордуму Волгоградской области отчитались о ломаных грошах и драгоценностяхСмотреть фотографии
06:35
В Волгограде на митинге предложат депутатам и чиновникам зарплаты и пенсии на уровне прожиточного минимумаСмотреть фотографии
05:02
Кондитерские изделия и хлеб в Волгоградской области проверили на ГМОСмотреть фотографии
20:08
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области школьные автобусы оснащают мигалкамиCмотреть видео
18:07
Общественную палату Волгоградской области доукомплектовали банкирами и ученымиСмотреть фотографии
17:24
Рестораны и бары Волгограда заработали с начала года свыше 7 млрд рублейСмотреть фотографии
16:44
Волгоградец получил срок за шпионские очкиСмотреть фотографии
16:12
В Волгоградской области произошла авария на нефтепроводеСмотреть фотографии
16:00
Под Волгоградом 6 человек пострадали при столкновении маршрутки с «КамАЗом» Смотреть фотографии
15:35
В Волгограде бывшего следователя будут судить за взятку в миллион рублейСмотреть фотографии
15:25
Депутат Госдумы от Волгоградской области пересчитала деньги пенсионного фонда Смотреть фотографии
14:40
«Ростелеком» придаст малому бизнесу высокие скоростиСмотреть фотографии
14:08
В Волгограде медклиника проиграла иск о врачебной ошибкеСмотреть фотографии
12:35
Благотворители в Волгограде зарабатывали на платной стоянке под видом "чаепитий" для инвалидовСмотреть фотографии
12:34
«Управляемые услуги связи» стали драйвером «Ростелекома»Смотреть фотографии
11:41
Без ног и кистей рук: путешественник на хэндбайке привез в Волгоград воду Тихого океана Смотреть фотографииCмотреть видео
11:36
В Волгограде из окна жилого дома выпал двухлетний малышСмотреть фотографии
11:13
В Волгоградской области автоледи арестовали на 7 суток за любовь к тонировкеСмотреть фотографии
11:02
Выписка из анамнеза: Как Волгоградская область за 10 лет теряла врачей и больницыСмотреть фотографии
10:40
Волжский трубный завод поделился с региональными предпринимателями опытом внедрения «Бережливого производства»Смотреть фотографии
10:06
В Волгоградской области активизировались киберпреступникиСмотреть фотографии
06:38
В Волгоградской области спроектируют 19 новых ФАПовСмотреть фотографии
21:36
На “сатанинском” километре трассы “Волгоград -Сызрань” столкнулись четыре машиныСмотреть фотографии
20:53
Волгоградскому чиновнику почти вчетверо увеличили срок за алкогольные взяткиСмотреть фотографии
Реклама
 