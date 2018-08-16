Экс-директора тепловых сетей в Волгоградской области наказали за незаконную аренду





Краснослободский районный суд подтвердил правоту Волгоградского УФАС России, наложившего штраф в 15 тысяч рублей на бывшего директора МУП «Тепловые сети городского поселения г. Краснослободск» за передачу им двум коммерческим организациям в 2016–2017 годах в аренду муниципального имущества. Как сообщили ИА «Высота 102 в УФАС, передача административного здания, гаража и других помещений прошла без проведения обязательных в силу Закона о защите конкуренции торгов.

По словам руководителя управления Романа Лучникова, в данном случае унитарным предприятием по неизвестной причине не были учтены требования Закона о защите конкуренции, действующие с 2008 года. Но, к большому сожалению, распоряжение муниципальным имуществом до сих пор осуществляется с нарушением закона, что установил антимонопольный орган и подтвердил суд.



