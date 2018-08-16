Экс-директора тепловых сетей в Волгоградской области наказали за незаконную аренду

Общество 16.08.2018 11:58
221 2
16.08.2018 11:58
Краснослободский районный суд подтвердил правоту Волгоградского УФАС России, наложившего штраф в 15 тысяч рублей на бывшего директора МУП «Тепловые сети городского поселения г. Краснослободск» за передачу им двум коммерческим организациям в 2016–2017 годах в аренду муниципального имущества. Как сообщили ИА «Высота 102 в УФАС, передача административного здания, гаража и других помещений прошла без проведения обязательных в силу Закона о защите конкуренции торгов.
По словам руководителя управления Романа Лучникова, в данном случае унитарным предприятием по неизвестной причине не были учтены требования Закона о защите конкуренции, действующие с 2008 года. Но, к большому сожалению, распоряжение муниципальным имуществом до сих пор осуществляется с нарушением закона, что установил антимонопольный орган и подтвердил суд.
Реклама
Популярное по теме
29.07.2018 13:18
46838 56
28.07.2018 15:55
46546 27
26.07.2018 16:06
15665 38
Многоквартирный дом в Волгограде «плачет» по ремонту16.08.2018 11:56
В Волгограде на митинге предложат депутатам и чиновникам зарплаты и пенсии на уровне прожиточного минимума16.08.2018 06:35
Кондитерские изделия и хлеб в Волгоградской области проверили на ГМО16.08.2018 05:02
Общественную палату Волгоградской области доукомплектовали банкирами и учеными15.08.2018 18:07
Депутат Госдумы от Волгоградской области пересчитала деньги пенсионного фонда15.08.2018 15:25
«Высота 102» стала победителем волгоградского регионального конкурса ТЭК15.08.2018 14:20
В Волгограде медклиника проиграла иск о врачебной ошибке15.08.2018 14:08
Без ног и кистей рук: путешественник на хэндбайке привез в Волгоград воду Тихого океана15.08.2018 11:41
В Волгоградской области активизировались киберпреступники15.08.2018 10:06
В Волгограде разметят дороги к школам и детским садам15.08.2018 10:00
В Волгоградской области прощаются с семьей, погибшей в ДТП с участием молодого единоросса14.08.2018 18:01
В Волгоградской области суд «уберег» Рената Булатова от видеокамер журналистов14.08.2018 16:42
В Волжском коммунисты «ударят» по пенсионной реформе автопробегом14.08.2018 14:56
В Волгограде приостановлено членство в партии единоросса Булатова после гибели семьи в ДТП с его участием14.08.2018 12:50
Сады Придонья: уважаем и чтим традиции наших предков14.08.2018 12:16
Реклама