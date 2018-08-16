Многоквартирный дом в Волгограде «плачет» по ремонту

Общество 16.08.2018 11:56
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16.08.2018 11:56
Жители многоквартирного дома №103 по проспекту имени Ленина в Краснооктябрьском районе Волгограда просят незамедлительной помощи в проведении капитального ремонта в связи с аварийным состоянием несущих конструкций здания. Однако, как сообщили ИА «Высота 102 в инспекции госжилнадзора по региону, вопрос о проведении капитального ремонта может быть рассмотрен только после принятия решения межведомственной комиссией, которая должна оценить состояние многоэтажки.
Между тем, одна комиссия уже приезжала к жильцам. Специалисты жилинспекции вместе с представителями управляющей компании - ООО «УЖФ КОР»- обследовали дом и пришли к неутешительным выводам. В неудовлетворительном состоянии конструктивные элементы крыши, фасад, несущие ограждающие конструкции и инженерные коммуникации, расположенные в подвале, есть и другие разрушения. Присутствующие пришли к заключению о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции.
Однако, когда именно начнется ремонт разрушающегося дома – жильцам так и не сообщили.
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