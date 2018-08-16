Профессионалы волжского «Водоканала» завоевали первые места на региональном конкурсе профмастерства

Экономика 16.08.2018 10:19
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16.08.2018 10:19
Победой всего коллектива считают в волжском МУП «Водоканал» получение призовых мест в областном конкурсе профессионального мастерства «Водоканал. Лидеры-2018». Первым в регионе в номинации «Лучший электрогазосварщик» стал работник предприятия Сергей Савин, а Алексей Безгодов победил в номинации «Лучший молодой слесарь аварийно-восстановительных работ по канализационным сетям».
«Секрет победы наших коллег – в профессионализме и корпоративном духе предприятия, - рассказал ИА «Высота 102» председатель профкома МУП «Водоканал» Николай Панасенко. - Администрация, профком и коллектив работают очень сплоченно, что и приводит к таким замечательным результатам».
На областной конкурс предприятие делегировало лучших – победителей ежегодного конкурса «Лучший по профессии-2018», который прошел на предприятии в июле. За победу боролись представители 4 ключевых рабочих профессий - всего более 50 человек. По мнению участников, конкурсы – это отличная мотивация доказать, что ты – профессионал и получить достойный приз. И ещё: победа - гордость руководства за своих лучших сотрудников.
Предприятие в свою очередь заботится о коллективе. В течение полугода на материальную помощь сотрудникам только от профсоюза направлено более 500 тысяч рублей. Согласно коллективному договору помощь оказывается и бывшим работникам предприятия.
«Кроме профсоюза, членами которого являются более 700 человек, оказывает материальную помощь и администрация предприятия. Большое внимание уделяется здоровью по системе добровольного медицинского страхования. Активна и общественная жизнь коллектива - мы организовываем встречи с ветеранами, коллективные выезды на турбазу, проводим спортивные соревнования, посещаем культурно-массовые мероприятия», - пояснил Николай Панасенко.
В Волжском хорошо знают это социально ответственное предприятие, где работают целые династии. Сотрудники «Водоканала» не только принимают активное участие во всех общегородских мероприятиях и спартакиадах, но и организовывают свои конкурсы - «Берегите воду» и «Любимый Волжский».
Работники «Водоканала» любят свой город, организуя субботники и поддерживая все добрые инициативы волжан. Совсем недавно в городе появилось 20 питьевых фонтанчиков различных архитектурных форм, а «золотая рыбка» и «сантехник» полюбились не только землякам, но и гостям города.
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