Политика 16.08.2018 10:15
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16.08.2018 10:15
ТИК Волжского Волгоградской области опубликовала сведения об источниках и размере доходов, имуществе и банковских счетах кандидатов в депутаты гордумы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, так, самый высокий доход – у кандидата в гордуму от партии «Единая Россия» предпринимателя Дмитрия Григорова – почти 9 миллионов рублей. У кандидата – и солидное имущество: четыре иномарки, 2 грузовых автомобиля, яхта. На втором месте – Сергей Бологов, баллотирующийся также по спискам «Единой России» - директор филиала ПАО «РусГидро» - Волжская ГЭС» - с доходом в 8,3 миллиона рублей. Сергей Бологов отчитался также о наличии четырех квартир – в Волгоградской, Вологодской, Оренбургской областях и в Санкт-Петербурге. Третью строчку в рейтинге состоятельных кандидатов занял Александр Кирсанов, кандидат от КПРФ с доходом в 6,1 миллиона рублей, который, помимо трех легковых автомобилей, имеет две квартиры, в том числе – в Москве.
Действующий депутат Волжской гордумы Лариса Сизоненко, бизнесвумен, задекларировала доход в 5,7 миллиона рублей. Она идет на выборы от ЛДПР.
Ивана Бузина от КПРФ также можно считать небедным человеком – его доход составил 5,1 миллион рублей.
Доход действующего депутата Волжской гордумы Юрия Дудника – 4,7 миллиона рублей. Он также имеет вклады в банках в виде долларов, золота, серебра, платины и палладия.
Василий Утученков от «Справедливой России» показал доход в 4,6 миллиона рублей. У Михаила Воронова, которого выдвинула ЛДПР, доход, хотя и меньше – около 3 миллионов рублей, зато солидный парк техники из 16 наименований – это легковые автомобили, грузовые, снегоход и гидроцикл.
Но есть среди кандидатов в депутаты и настоящие «бессеребренники». Например, у коммуниста Даниилы Бушуева нет никаких доходов и имущества, а сумма банковского вклада составляет всего... 10 рублей.
Напомним, выборы депутатов Волжской городской думы состоятся 9 сентября.
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