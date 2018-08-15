Волгоградец получил срок за шпионские очки





Красноармейский районный суд Волгограда вынес приговор 29-летнему местному жителю за незаконное приобретение и сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации - 1 год лишения свободы условно. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

Напомним, в январе 2018 года он незаконно приобрел через онлайн-магазин солнцезащитные очки со встроенной видеокамерой, которые являются специальным техническим средством, предназначенным для негласного получения информации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности. В марте 2018 года на территории железнодорожного вокзала станции Сарепта в Волгограде мужчина продал за 2 тыс. рублей указанное электронное устройство своему знакомому, после чего был задержан сотрудниками полиции Волгоградского линейного управления МВД России на транспорте. Приговор не вступил в законную силу.

Фото сайта Южной транспортной прокуратуры.