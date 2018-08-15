Волгоградец получил срок за шпионские очки

Происшествия 15.08.2018 16:44
2894 6
15.08.2018 16:44
Красноармейский районный суд Волгограда вынес приговор 29-летнему местному жителю за незаконное приобретение и сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации - 1 год лишения свободы условно. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
Напомним, в январе 2018 года он незаконно приобрел через онлайн-магазин солнцезащитные очки со встроенной видеокамерой, которые являются специальным техническим средством, предназначенным для негласного получения информации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности. В марте 2018 года на территории железнодорожного вокзала станции Сарепта в Волгограде мужчина продал за 2 тыс. рублей указанное электронное устройство своему знакомому, после чего был задержан сотрудниками полиции Волгоградского линейного управления МВД России на транспорте. Приговор не вступил в законную силу.
Фото сайта Южной транспортной прокуратуры.
Реклама
Популярное по теме
04.08.2018 20:12
8285 0
06.08.2018 15:39
6305 11
19.07.2018 17:22
5842 4
Под Волгоградом 6 человек пострадали при столкновении маршрутки с «КамАЗом»15.08.2018 16:00
Происшествия 15.08.2018 16:00
1940 4 Обсудить
В Волгограде из окна жилого дома выпал двухлетний малыш15.08.2018 11:36
Происшествия 15.08.2018 11:36
1704 4 Обсудить
В ночном ДТП на федеральной трассе “Сызрань-Волгоград” погиб пенсионер и пострадал ребенок15.08.2018 11:31
Происшествия 15.08.2018 11:31
857 1 Обсудить
В Волгоградской области автоледи арестовали на 7 суток за любовь к тонировке15.08.2018 11:13
Происшествия 15.08.2018 11:13
3945 23 Обсудить
На “сатанинском” километре трассы “Волгоград -Сызрань” столкнулись четыре машины14.08.2018 21:36
Происшествия 14.08.2018 21:36
7322 0 Обсудить
Девушка и двое детей пострадали в аварии в центре Волгограда14.08.2018 13:55
Происшествия 14.08.2018 13:55
3184 0 Обсудить
На севере Волгограда водителю стало плохо за рулем14.08.2018 10:23
Происшествия 14.08.2018 10:23
2149 3 Обсудить
В Волгоградской области задержали молодого насильника пожилых женщин13.08.2018 13:24
Происшествия 13.08.2018 13:24
5854 20 Обсудить
В Волгограде столкнулись три легковушки - пострадали двое водителей13.08.2018 10:16
Происшествия 13.08.2018 10:16
2195 6 Обсудить
В Волгограде столкнулись мотоцикл и полицейская машина12.08.2018 23:55
Происшествия 12.08.2018 23:55
7370 0 Обсудить
В Волгограде двое пожилых людей отравились дымом в горящей квартире12.08.2018 18:28
Происшествия 12.08.2018 18:28
1265 0 Обсудить
Под Волгоградом обезвредили найденную на дне Волги авиабомбу12.08.2018 12:26
Происшествия 12.08.2018 12:26
3555 0 Обсудить
В Волгоградской области легковушка налетела на корову, есть пострадавшие12.08.2018 11:07
Происшествия 12.08.2018 11:07
2254 0 Обсудить
В Волгоградской области девушка пострадала в аварии на парковке торгового центра12.08.2018 11:00
Происшествия 12.08.2018 11:00
1840 0 Обсудить
В Волгограде семья отравилась грибами из магазина12.08.2018 09:30
Происшествия 12.08.2018 09:30
5036 0 Обсудить
Реклама