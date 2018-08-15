В Волгоградской области произошла авария на нефтепроводе









Авария на нефтепроводе произошла на земельном участке вблизи села Барановка Камышинского района. Как сообщил ИА "Высота 102" помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Дмитрий Навасардян, оперативно организованы проверочные мероприятия с выездом на место с привлечением специалистов Россельхознадзора, представителей администраций Петрунинского и Петровальского сельских поселений, а также лаборатории.

В результате аварии произошло загрязнение земельного участка площадью 2,76 га. Специалистами специализированной лаборатории произведены отборы проб почвы.

В настоящее время прорыв ликвидирован специалистами эксплуатирующей организации. Проводятся работы по зачистке земельного участка, загрязненный грунт вывозится на шламонакопитель. По результатам полученных лабораторных исследований будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.



