Экология

В Волгоградской области произошла авария на нефтепроводе

Экология 15.08.2018 16:12
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15.08.2018 16:12



Авария на нефтепроводе произошла на земельном участке вблизи села Барановка Камышинского района. Как сообщил ИА "Высота 102" помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Дмитрий Навасардян, оперативно организованы проверочные мероприятия с выездом на место с привлечением специалистов Россельхознадзора, представителей администраций Петрунинского и Петровальского сельских поселений, а также лаборатории. 
В результате аварии произошло загрязнение земельного участка площадью 2,76 га. Специалистами специализированной лаборатории произведены отборы проб почвы.
В настоящее время прорыв ликвидирован специалистами эксплуатирующей организации. Проводятся работы по зачистке земельного участка, загрязненный грунт вывозится на шламонакопитель. По результатам полученных лабораторных исследований будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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