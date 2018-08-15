Экономика 15.08.2018 17:24
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15.08.2018 17:24
Оборот ресторанов, кафе, столовых, баров за январь-июль 2018 года увеличился в сопоставимой оценке к аналогичному периоду 2017 года на 4,6% и составил 7,3 млрд рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, в общей сложности по итогам семи месяцев оборот розничной торговли Волгоградской области по всем каналам реализации сложился в объеме 210,6 млрд рублей, что составило 100,9% по отношению к этому же периоду прошлого года.
При этом доля пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, занимает 46,4%, непродовольственных товаров – 53,6%. Увеличились покупки волгоградцами через «Интернет»: было продано товаров на 1335,1 млн рублей, или 127,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2017 г.
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